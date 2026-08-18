"أسوس" تطلق جهازًا يحول دراجتك العادية إلى كهربائية في دقائق

قد يتطلب تحويل الدراجة التقليدية إلى دراجة كهربائية شراء دراجة جديدة بالكامل، وهو ما قد يكون مكلفًا بالنسبة إلى كثير من المستخدمين.

لكن شركة أسوس تقدم حلًا مختلفًا من خلال جهاز صغير يمكن تثبيته على الدراجة الحالية وتحويلها إلى دراجة تعمل بالمساعدة الكهربائية.

وأطلقت الشركة مؤخرًا جهاز Oxiis E250G1 Intelligent Bike Booster، وهو ملحق قابل للتثبيت على معظم أنواع الدراجات، ويمنحها مدى يصل إلى 50 كيلومترًا من المساعدة الكهربائية، مع سرعة قصوى تصل إلى 32 كيلومترًا في الساعة، بحسب تقرير نشره موقع "gizmochina".

ويتكون الجهاز من محرك وبطارية قابلة للإزالة، ويمكن تثبيت كليهما على أنبوب المقعد.

وينقل المحرك القوة إلى الإطار الخلفي عبر مجموعة من البكرات، بدلًا من الحاجة إلى استبدال السلسلة أو محور العجلة.

وتقول "أسوس" إن النظام يعمل مع دراجات المدن والدراجات المخصصة للطرق والدراجات القابلة للطي، ما يعني أن المستخدم لا يحتاج إلى شراء هيكل مخصص لدراجة كهربائية للاستفادة منه.

وتشبه الفكرة إلى حد ما ما قدمته "ياماها" في دراجة Booster Easy الكهربائية، لكن الاختلاف هنا أن محرك "أسوس" يُثبت على دراجة يمتلكها المستخدم بالفعل، بدلًا من أن يكون جزءًا مدمجًا في دراجة جديدة.

مواصفات Asus Oxiis E250G1

على مستوى الأداء، يقدم Oxiis E250G1 قدرة مستمرة تبلغ 250 واط، مع إمكانية الوصول إلى قدرة قصوى تبلغ 500 واط.

كما يضم تقنية Adaptive Boost Technology، التي تقرأ درجة انحدار الطريق أمام الدراجة وتضبط مستوى المساعدة الكهربائية تلقائيًا عند صعود المرتفعات.

ويمكن للمستخدم الاختيار بين 3 أوضاع تشغيل:

Eco: لتقليل استهلاك الطاقة والحصول على أطول مدى ممكن.

Normal: للاستخدام اليومي والتنقل.

Sport: للطرق شديدة الانحدار أو عند الحاجة إلى قوة إضافية.

ويعتمد الجهاز على بطارية بسعة 158.4 واط/ساعة يمكن فصلها وإزالتها لشحنها بشكل مستقل.

وتصل المسافة التي يمكن قطعها إلى نحو 50 كيلومترًا في وضع Eco، بينما ينخفض المدى إلى حوالي 10 كيلومترات في وضع Sport نتيجة استهلاك قدر أكبر من الطاقة.

ووفقًا للشركة، تحتاج البطارية إلى نحو ساعتين للشحن الكامل، وتدعم الشحن باستخدام شاحن USB Type-C Power Delivery بقدرة 100 واط.

جهاز خفيف ومتوافق مع معظم الدراجات

يبلغ وزن الوحدة بالكامل، مع تركيب البطارية، نحو 3.7 كيلوغرام.

ويمكن تثبيت الجهاز على عجلات يتراوح مقاسها بين 16 و29 بوصة، بالإضافة إلى عجلات 700C، كما يتوافق مع إطارات يصل عرضها إلى 60 ملليمترًا.

أما مشبك تثبيت أنبوب المقعد، فيمكن ضبطه ليتوافق مع أقطار تتراوح بين 25.4 و34.9 ملليمترًا، ما يجعله مناسبًا لمعظم هياكل الدراجات القياسية.

ويضم الجهاز أيضًا مصابيح خلفية ذكية مدمجة يمكنها اكتشاف عملية الضغط على المكابح وإضاءة المصابيح تلقائيًا لتنبيه مستخدمي الطريق خلف الدراجة.

سرعة تصل إلى 32 كيلومترًا في الساعة

يمكن أن تصل السرعة القصوى لـ Oxiis E250G1 إلى 32 كيلومترًا في الساعة، لكن السرعة قد تكون محدودة إلى 25 كيلومترًا في الساعة في بعض الدول، وفقًا للقوانين المحلية التي تفرض قيودًا على سرعة الدراجات التي تعتمد على المساعدة الكهربائية.

ولم تكشف "أسوس" حتى الآن عن سعر الجهاز أو موعد طرحه في الأسواق.

المصدر / وكالات