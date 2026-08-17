الكشف الجديد لمستفيدي غاز الطهي في قطاع غزة لجميع المحافظات

محمد زقوت

أعلنت الجهات المختصة عن إطلاق كشف مستفيدي الغاز الجديد المقرر اعتماده بتاريخ 19/08/2026، ليغطي كافة محافظات قطاع غزة. وقد بلغ إجمالي عدد الأسر المستفيدة في هذه الدورة (63,210) أسرة، وذلك ضمن جهود تنظيم وتسهيل عملية توزيع أسطوانات غاز الطهي للمواطنين والنازحين للتخفيف من معاناتهم اليومية في ظل الظروف الحالية.

توزيع المستفيدين حسب المحافظات

تشمل الكشوفات الجديدة كافة مناطق قطاع غزة، حيث تم توزيع الحصص والأسماء بناءً على الجداول المعتمدة للجهات الرسمية وموزعي الغاز المعتمدين لضمان وصول الخدمة لمستحقيها في المحافظات التالية:

* محافظة غزة وشمال غزة

* محافظة الوسطى

* محافظة خانيونس

* محافظة رفح

للإطلاع على كشوفات الغاز الجديدة، اضغط هنا

رابط الفحص السريع لمعرفة حالة الطلب

حرصاً على توفير الوقت والجهد على المواطنين، تم تفعيل خدمة الفحص السريع للاستعلام عن حالة الطلب ومعرفة الأسماء الواردة في كشوفات التوزيع الجديدة برقم الهوية عبر الرابط المخصص التالي:رابط فحص كشف مستفيدي الغاز - اضغط هنا

خطوات الاستعلام عبر الرابط:

1. الدخول إلى رابط الفحص المباشر المذكور أعلاه.

2. إدخال رقم الهوية الشخصية بدقة.

3. الضغط على زر "فحص" أو "بحث" لمعرفة حالة الطلب وموعد ومكان الاستلام لدى الموزع المعتمد.

المصدر / فلسطين أون لاين