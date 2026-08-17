5 أنواع من الشاي تساعدك على التخلص من دهون البطن

إذا كانت خسارة الوزن تحديًا بحد ذاتها، فإن التخلص من دهون البطن يُعد تحديًا أصعب، إذ تكشف الدراسات أن هذه الدهون تتمتع بخصائص مختلفة تمامًا عن نظيراتها في بقية الجسم.

ويُطلق على الجزء الأكبر من دهون البطن اسم الدهون الحشوية، وهي تقع في طبقات أعمق من دهون الجسم الأخرى، وتحيط بأعضاء البطن.

وهذا ما يجعلها أكثر خطورة من دهون الجسم الأخرى، إذ يُمكن أن يؤدي تراكمها بكميات كبيرة إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض مثل أمراض القلب أو السكري.

لكن، لحسن الحظ توجد طرق للتحكم في هذا النوع من الدهون، بل وهناك أنواع من الشاي تُساعد على حرق دهون البطن. إذ تحتوي أنواع الشاي بشكل طبيعي على العديد من مضادات الأكسدة والمركبات النباتية التي ترتبط بفوائد صحية متنوعة، وقد وُجد أن بعضها يساعد تحديدًا في التخلص من الدهون المتراكمة حول البطن.

إليك 5 أنواع من الشاي تساعدك على حرق دهون البطن:

1- الشاي الأخضر

يعد الشاي الأخضر من أبرز أنواع الشاي التي تُساعد في حرق دهون البطن. وفقًا لدراسة حديثة نُشرت عام 2022 في المجلة الدولية للبحوث البيئية والصحة العامة، فإن المشاركين الذين تناولوا كميات كبيرة من الشاي الأخضر - أي أربعة أكواب أو أكثر يوميًا - انخفض لديهم خطر الإصابة بالسمنة البطنية بنسبة 44% مقارنةً بالمشاركين الذين لم يتناولوا الشاي الأخضر.

2- شاي أولونغ

يُستخلص شاي أولونغ من نفس أوراق الشاي الأخضر والأسود، ولكنه يخضع لأكسدة جزئية، بينما يبقى الشاي الأخضر غير مؤكسد، ويخضع الشاي الأسود لأكسدة كاملة. يُصنع شاي أولونغ بتجفيف الأوراق تحت أشعة الشمس حتى تذبل وتلتف.

وأظهرت دراسة أُجريت على الحيوانات ونُشرت في مجلة التغذية أن مركبات البوليفينول الموجودة في الشاي الأخضر والأسود وشاي أولونغ جميعها قادرة على المساعدة في تقليل الدهون الحشوية.

بل وجدت دراسة أُجريت عام 2020 في جامعة تسوكوبا أن شاي أولونغ يزيد من تكسير الدهون بنسبة 20% تقريبًا، ويستمر هذا التأثير حتى أثناء نوم المشاركين.

3- الشاي الأسود

سيسعد عشاق الشاي، وشاي الإفطار الإنجليزي، وشاي إيرل غراي (جميع أنواع الشاي الأسود) بمعرفة أن الأبحاث ربطت الشاي الأسود بفقدان الوزن وتقليل الدهون الحشوية.

يشير تقرير نُشر عام 2016 في مجلة Molecules إلى أن البوليفينولات الموجودة في الشاي الأسود لها خصائص مضادة للسمنة، ويمكن أن تساعد في تقليل وزن الجسم والدهون الحشوية، بينما شملت الدراسة الحيوانية المذكورة سابقًا من مجلة التغذية الشاي الأسود إلى جانب شاي أولونغ والشاي الأخضر لتأثيره على دهون البطن.

أظهرت دراسة أجريت عام 2014 ونشرت في مجلة Food & Function أن المشاركين الذين شربوا ثلاثة أكواب من الشاي الأسود يوميًا لمدة ثلاثة أشهر، فقدوا وزنًا أكبر وانخفض محيط خصرهم (أي دهون البطن) مقارنةً بمن لم يشربوا الشاي.

4- الشاي الأبيض

وُجد أن الشاي الأبيض يُسرّع عملية الأيض ويزيد من أكسدة الدهون، مما قد يُساعد في إنقاص الوزن أو التحكم فيه. كما خلص تقرير صدر عام 2023 في مجلة سلامة الأغذية والصحة إلى أن الشاي الأبيض له تأثير مفيد على فقدان الوزن وكذلك الدهون الحشوية على وجه الخصوص.

5- شاي بو-إر

أظهرت عدة دراسات أن نوعًا من الشاي الأسود الصيني المخمر، يُعرف باسم شاي بو-إر، يرتبط بفقدان الوزن أو تقليل الدهون.

وجدت دراسة نُشرت عام 2014 في مجلة أبحاث العلاج بالنباتات أن المشاركين الذكور المصابين بمتلازمة التمثيل الغذائي والذين تناولوا شاي بو-إر شهدوا انخفاضًا طفيفًا في نسبة الدهون في الجسم ومؤشر كتلة الجسم.

كما كشفت دراسة أخرى نُشرت في مجلة أبحاث التغذية أن مستخلص شاي بو-إر ساعد في خفض وزن الجسم، ومؤشر كتلة الجسم، والدهون الحشوية لدى البالغين اليابانيين.

المصدر / وكالات/ فلسطين أون لاين: