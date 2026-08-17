بوسكيتس يعود إلى برشلونة بمنصب جديد

عاد سيرجيو بوسكيتس إلى نادي برشلونة، لكن هذه المرة في مهمة جديدة بعيدًا عن المستطيل الأخضر، بعدما انضم إلى الجهاز الفني لفريق برشلونة الرديف.

وسيتولى بوسكيتس مهمة مساعد المدرب جوليانو بيليتي، في أولى خطواته نحو دخول عالم التدريب، بالتزامن مع استكمال متطلبات حصوله على رخصة التدريب.

ويبدأ بوسكيتس تجربته التدريبية من النادي الذي قضى معه الجزء الأكبر من مسيرته الكروية، حيث ارتدى قميص برشلونة لمدة 15 موسمًا، خاض خلالها 722 مباراة، وحقق 32 بطولة.

وتأتي عودة قائد برشلونة السابق إلى النادي لتمنحه فرصة الاستفادة من خبرته الكبيرة في العمل مع الفريق الرديف، والمساهمة في تطوير اللاعبين الشباب، قبل الانتقال مستقبلًا إلى مراحل جديدة في مسيرته التدريبية.

المصدر / وكالات/ فلسطين أون لاين: