لليوم التاسع.. مستوطنون يواصلون حصار منازل في بلدة قصرة

واصل مستوطنون، اليوم الاثنين، ولليوم التاسع على التوالي محاصرة عدد من المنازل في بلدة قصرة جنوب نابلس، شمالي الضفة الغربية المحتلة، وسط حماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي، في محاولة للاستيلاء عليها وفرض أمر واقع في المنطقة.

ويواصل المستوطنون حصار منازل ثلاث عائلات في منطقة رأس العين ببلدة قصرة، وسط انتشار لقوات الاحتلال في المنطقة، وفرضوا حصارا عليها، ومنعوا الأهالي من الوصول إليها، ونصبوا خيمة في محيطها بحماية الجيش.

وبحسب مصادر محلية، يحاول المستوطنون منذ نحو أربعة أشهر اقتحام المنازل والاستيلاء عليها، ما دفع أبناء العائلات إلى الإقامة فيها على مدار الساعة وفق نظام المناوبات لحمايتها.

وأضافت أن المستوطنين قطعوا التيار الكهربائي عن المنازل عدة مرات خلال الفترة الماضية، ورشقوها بالحجارة، وحاصروها أكثر من مرة.

وجدد رئيس البلدية عبد العظيم وادي التأكيد على صمود الأهالي المحاصرين وثباتهم في جبل رأس العين، وصمود أهالي قصرة عامة وإصرارهم على التحدي والوقوف في وجه المخططات الاستيطانية، مشيراً إلى محاولات طواقم البلدية إعادة إيصال الخدمات إلى المنازل المحاصرة، إلا أن هجمات المستوطنين حالت دون ذلك.

وأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الأحد، الطرق المؤدية إلى منطقة رأس العين في بلدة قصرة.

وذكرت مصادر محلية أن جرافة للاحتلال أغلقت بالسواتر الترابية الطرق المؤدية إلى المنطقة، لمنع المواطنين من الوصول إليها.

كما أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح الخميس الماضي، سكان منزلين على إخلائهما، وحوّلت 16 منزلاً إلى ثكنات عسكرية في بلدة قصرة.

ووفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فقد نفذ جنود الاحتلال والمستوطنون الإرهابيون خلال شهر تموز/ يوليو الماضي 2,256 اعتداءً على المواطنين الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم، إذ نفذت قوات الاحتلال 1458 اعتداءً، فيما نفذ المستعمرون 798 اعتداءً.

وبيّنت الهيئة أن الاعتداءات تركزت في محافظات: رام الله والبيرة بواقع 260 اعتداءً، ونابلس بـ247، وجنين بـ190، وبيت لحم بـ185، والخليل بـ170، مشيرة إلى أن هذه الأرقام تكشف عن تكامل واضح بين أدوات القوة العسكرية وإرهاب المستعمرين، إذ يوفر جيش الاحتلال بيئة الحماية والإسناد والبيئة الحاضنة التي تسمح بتوسيع الاعتداءات وتحويل نتائجها إلى وقائع مستمرة على الأرض.

المصدر / فلسطين أون لاين