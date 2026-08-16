"انتهت اللعبة".. كيف سخر الإعلام العبري من حكومة نتنياهو؟

نشر موقع "حدشوت بزمان" توثيقًا ساخرًا موجّهًا إلى حزب الليكود وحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يظهر التخلص منهما داخل سيارة لجمع النفايات، مرفقًا بعبارة باللغة الإنجليزي"Game is over"، أي "انتهت اللعبة".

ويأتي نشر التوثيق في ظل تصاعد الانتقادات داخل الساحة الإسرائيلية لحكومة نتنياهو، على خلفية سياساتها وتداعيات الحرب، إلى جانب حالة التجاذب السياسي المتزايدة داخل "إسرائيل".

ويعكس التوثيق، بصيغته الساخرة، حجم الاستقطاب السياسي والانتقادات الموجهة إلى الائتلاف الحكومي وحزب الليكود، في وقت تشهد فيه الساحة الإسرائيلية نقاشات متصاعدة بشأن مستقبل الحكومة ومسارها السياسي.

المصدر / فلسطين أون لاين