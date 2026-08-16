لليوم الثامن.. الاحتلال والمستوطنون يحاصرون منازل في قصرة

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ومليشيات المستوطنين، لليوم الثامن على التوالي، حصار عدد من منازل المواطنين في بلدة قصرة جنوب نابلس، وسط منع إدخال المياه والكهرباء، وتعزيزات عسكرية متواصلة في محيط البلدة.

وقال رئيس بلدية قصرة إن الفرق الفنية لم تتمكن من الوصول إلى المنازل الثلاثة المحاصرة، جراء اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين، ما حال دون إعادة التيار الكهربائي وضخ المياه إلى العائلات المحاصرة.

وأكد أحد المواطنين المحاصرين داخل أحد المنازل أن المستوطنين يمنعون وصول المياه إليهم، فيما يواصلون فرض الحصار بالتنسيق مع قوات الاحتلال التي تفرض طوقًا أمنيًا مشددًا على المنطقة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال دفعت بحافلات تقل جنودًا إلى البلدة، بالتزامن مع وصول تعزيزات عسكرية إضافية إلى مداخلها، بينما يواصل المستوطنون، بحماية جيش الاحتلال، حصار منازل عائلتي أبو ريدة وحسان.

ويأتي ذلك في ظل تصعيد متواصل لقوات الاحتلال والمستوطنين في بلدات جنوب نابلس، ما يفاقم معاناة الأهالي، ويهدد العائلات المحاصرة في ظل استمرار انقطاع المياه والكهرباء والخدمات الأساسية عنها.

المصدر / فلسطين أون لاين