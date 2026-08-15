الضفة.. اقتحامات واعتقالات واعتداءات للمستوطنين تطال عدة مناطق

شهدت مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، خلال الساعات الماضية، تصعيدًا ميدانيًا تمثل في اقتحامات قوات الاحتلال الإسرائيلي واعتقال عدد من المواطنين، بالتزامن مع استمرار اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم وأراضيهم الزراعية.

وفي جنين، اقتحمت قوات الاحتلال حي المراح، واعتقلت عددًا من أفراد عائلة الشاب المطارد قيس البيطاوي، بينهم نساء، فيما اعتقلت عمة المطارد خلال اقتحام منزلها وتكسير محتوياته في مدينة قلقيلية.

وكما داهمت قوات الاحتلال منازل المواطنين في مدينة قلقيلية، واعتقلت أم محمد شوباش، في حين اعتقلت شادي العويس من جنين، وهلال الملا خلال اقتحام سكنات نازحي مخيم جنين بمحيط الجامعة الأمريكية.

وفي طولكرم، اقتحمت قوة راجلة من جيش الاحتلال ضاحية شويكة شمال المدينة، واعتقلت الشاب بشار العودة من منزله، فيما اقتحمت قوات الاحتلال قرية عابا شرق جنين وداهمت عددًا من منازل المواطنين.

وامتدت الاقتحامات إلى نابلس، حيث اقتحمت قوات الاحتلال مخيم عسكر الجديد ومنطقة إسكان الأطباء شرق المدينة، كما داهمت منازل الأهالي خلال اقتحام بلدة بيتا جنوب نابلس، فيما اعتقلت مهدي جابر من بلدة سلواد.

وفي القدس المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال صالة أفراح في بلدة العيزرية شرق المدينة، واعتدت على المتواجدين داخلها.

وفي موازاة ذلك، واصل المستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم في عدة مناطق بالضفة، إذ تواصل حصار منزلي عائلتي أبو ريدة وحسان في بلدة قصرة جنوب نابلس لليوم السادس على التوالي، فيما طرد المستوطنون مزارعين من سهل قرية أودلا جنوب نابلس بحماية قوات الاحتلال.

وفي رام الله، اعتدى المستوطنون على منازل المواطنين في منطقة شعب اللوز بقرية المغير شمال شرق المدينة، واقتحموا أطراف قرية برقا شرق رام الله، وأقاموا بؤرة استيطانية جديدة على مدخل بلدة دير جرير، كما اقتحموا سهل مرج سيع شمال شرق المحافظة وفككوا خزانات مياه تعود للمزارعين وعبثوا بممتلكاتهم.

وفي الخليل، أصيب مواطنان جراء مهاجمة منازل الفلسطينيين وإطلاق الرصاص في بلدة سعير شمال المحافظة، فيما دهس مستوطن الشاب حمادة كواملة بدراجة نارية أثناء زراعته أرضه برفقة أطفاله في منطقة القرن بمحيط بلدة بيت أمر شمال الخليل.

كما اعتدى المستوطنون على طاقم من شركة توزيع كهرباء الشمال في جنين واليامون وكفردان، وقطعوا أشجار التين وخربوا شبكة ري قرب بلدة رامين شرقي طولكرم.

وفي الأغوار الشمالية، اقتحم المستوطنون خربة سمرة ونفذوا جولات استفزازية بين الأهالي، فيما اقتحموا محيط خربة امنيزل في مسافر يطا جنوب الخليل واستفزوا السكان.

وكما اقتحم المستوطنون بلدة ديراستيا شمال غرب سلفيت، والتقطوا صورًا لمقام الشيخ حسين في البلدة، في ظل تصاعد وتيرة الاعتداءات والاستفزازات بحق الفلسطينيين في مختلف مناطق الضفة الغربية.

المصدر / فلسطين أون لاين