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56 عملا شعبيا في الضفة والقدس

14 اغسطس 2026 . الساعة 18:29 بتوقيت القدس
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المقاومة الشعبية. (صورة تعبيرية)

رصد مركز معلومات فلسطين (مُعطى) وقوع 56 عملاً مقاوماً شعبياً، خلال أسبوع، ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة والقدس المحتلتين.

وأوضح المركز، في تقرير، اليوم الجمعة، أن أعمال المقاومة خلال الفترة الممتدة ما بين 7 – 13 أغسطس، تخللها مواجهات ميدانية وعمليات تصد لاعتداءات المستوطنين في عدد من مناطق الضفة والقدس.

ووثق تصدى الفلسطينيين إلى 12 اعتداء نفذه المستوطنون، فيما اندلعت 42 مواجهة مع قوات الاحتلال في مناطق متفرقة، تخللتها عمليات إلقاء حجارة.

وشهد الفترة المحددة عمليتي تظاهرتين رفضا لجرائم الاحتلال وسياساته المتواصلة بحق الفلسطينيين، في ظل استمرار الاقتحامات والاعتداءات على المدن والبلدات والمقدسات.

ومنذ الإبادة الإسرائيلية على غزة أكتوبر 2023م، تشهد الضفة والقدس المحتلتين تصعيدا في اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين ما أسفر عن استشهاد أكثر من ألف و 183 فلسطينيا وإصابة نحو 13 ألفا، واعتقال قرابة 25 ألفا.

#القدس المحتلة #المقاومة الشعبية #الضفة الغربية المحتلة

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