الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات واسعة في الضفة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، حملة اقتحامات ومداهمات في محافظات الضفة الغربية المحتلة، تخللتها اعتقالات وتفتيش منازل واحتجاز مواطنين والتحقيق معهم ميدانيًا، بالتزامن مع اعتداءات نفذها مستوطنون في محافظة الخليل.

ففي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة مواطنين عقب اقتحام عدة أحياء ومداهمة منازل وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

وأفادت مصادر محلية بأن المعتقلين هم: أحمد حاج أحمد مسكاوي من شارع بلاطة عسكر، ومؤيد الطبوق ومجاهد الطبوق من حارة القيسارية في البلدة القديمة، ومحمد بانا من شارع مؤتة.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الطفل محمد زياد الرجوب (14 عامًا) من قرية الكوم جنوب غرب المحافظة، أثناء وجوده في إحدى ورش المركبات.

وفي منطقة البويرة شرق مدينة الخليل، هاجم مستوطنون، في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، منازل المواطنين بالحجارة، وأطلقوا الرصاص الحي باتجاهها.

وأضافت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة عقب ذلك، وداهمت عددًا من المنازل واحتجزت عشرات المواطنين، بينهم مرضى وكبار في السن، لساعات، قبل أن تنكل بهم.

وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال محمود أبو الخير عقب مداهمة منزله في ضاحية اكتابا شرق المدينة.

كما داهمت منزلًا لعائلة دغمش ومنشأة تجارية للحديد في عزبة أبو بلال بالضاحية، إضافة إلى صالون حلاقة في عزبة أبو ياسين يعود للمواطن إسماعيل الجابر، وأجرت عمليات تفتيش واسعة داخلها.

وفي بلدة بلعا شرق طولكرم، اقتحمت قوات الاحتلال عددًا من الأحياء والشوارع، وداهمت منزل الصحفي مصعب دبيغ، وفتشته واحتجزته وأخضعته للتحقيق الميداني، دون الإبلاغ عن اعتقاله.

وفي رام الله والبيرة، اقتحمت قوات الاحتلال قرية المزرعة الغربية شمال غرب رام الله بقوة عسكرية كبيرة، وداهمت عددًا من المنازل، من بينها منزل الأسير المحرر أحمد حلمي أبو قرع ومنزل المواطن علي حنون.

كما اقتحمت قرية دير أبو مشعل شمال غرب رام الله، وسيرت آلياتها العسكرية في شوارعها، دون الإبلاغ عن اعتقالات.

المصدر / فلسطين أون لاين