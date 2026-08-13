تركيا: "إسرائيل" لا تتحرك نحو السلام وواشنطن مطالبة بممارسة ضغوط حقيقية

دعت تركيا الولايات المتحدة إلى ممارسة ضغوط حقيقية على "إسرائيل"، من أجل دفعها إلى تنفيذ خطة السلام الخاصة بقطاع غزة، مؤكدة أن التحركات الإسرائيلية الحالية لا تعكس توجهاً نحو استكمال مسار التسوية.

وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري بدر عبد العاطي في مدينة العلمين، الخميس، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يُظهر في كل مرحلة، عدم اهتمام بخطة السلام.

وأضاف فيدان أن ذلك يأتي رغم جهود الوساطة والخطوات الإيجابية التي أبدتها الفصائل الفلسطينية، مشيراً إلى أن "إسرائيل" تواصل اتخاذ خطوات سلبية بدلاً من التحرك باتجاه السلام.

وطالب الوزير التركي الإدارة الأميركية بممارسة ضغوط فعلية على "إسرائيل" لثنيها عما وصفه بمساعي تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، داعياً إلى اتخاذ إجراءات أكثر جدية لضمان تنفيذ المراحل المتفق عليها في خطة السلام.

وأكد فيدان أن مستقبل غزة لا يرتبط باستقرار الشرق الأوسط وحده، بل ستكون لتطورات القطاع انعكاسات على الاستقرار العالمي، مشيداً في الوقت ذاته بالدور المصري والجهود التي تبذلها القاهرة لدفع مسار السلام.

المصدر / فلسطين أون لاين