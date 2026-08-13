"حماس" ترحب بدعوات إنهاء الحرب في غزة والمنطقة

رحّبت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الخميس، بما ورد في تصريحات أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي، بشأن ضرورة وقف الحروب التي تشهدها المنطقة، وفي مقدمتها الحرب على قطاع غزة ولبنان.

وقال رئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية في حركة حماس، باسم نعيم، إن وقف الحروب الدائرة في المنطقة يمثل مصلحة عليا لشعوبها ومستقبلها.

وأضاف نعيم أن استمرار الحروب لا يخدم سوى مخططات الاحتلال الإسرائيلي الهادفة إلى تفكيك المنطقة، وزعزعة استقرارها، واستنزاف مقدراتها.

وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قد عيّن، الأحد الماضي، محسن رضائي أمينًا للمجلس الأعلى للأمن القومي، خلفًا لمحمد باقر ذو القدر، الذي استقال من منصبه، وفق مسؤول الشؤون الإعلامية بالرئاسة الإيرانية.

وفي أول تصريح علني له عقب تعيينه، قال رضائي إن مضيق هرمز لن يُفتح ما لم تغيّر الولايات المتحدة سلوكها وتقبل شروط إيران.

وطالب القائد الأسبق للحرس الثوري الإيراني الولايات المتحدة بإنهاء الحرب والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، معتبرًا أن واشنطن تمثل "عامل زعزعة" وأنها عرّضت المنطقة بأسرها للخطر، من خلال ما وصفها بـ"الحرب غير القانونية على إيران".

المصدر / فلسطين أون لاين