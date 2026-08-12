فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

استطلاع: 79% يرون السلطة عبئًا ويطالبون برحيل عباس

شهيد في بيت لاهيا والاحتلال يواصل خروقاته

موعد انطلاق مباراة كأس السوبر الأوروبي.. اليوم

لجان المقاومة تدعو للتكاتف مع أهالي قصرة ومواجهة اعتداءات المستوطنين

كاميرا تدور 360 درجة.. هونر تكشف هاتفها الروبوتي

انقسامات داخل "الليكود".. معركة خلافة نتنياهو بدأت

تجريف مقابر غزة.. الاحتلال يسعى لطمس الإبادة

مانشستر سيتي يعلن صفقة حارس مرمى

ليبرمان يهاجم نتنياهو: عدنا إلى سياسة الاحتواء

إنجاز تاريخي لغوغل: "جيميناي" يتجاوز حاجز مليار مستخدم نشط شهرياً

استطلاع: 79% يرون السلطة عبئًا ويطالبون برحيل عباس

12 اغسطس 2026 . الساعة 19:16 بتوقيت القدس
...
رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس

أظهر استطلاع للرأي أجراه المركز الفلسطيني للدراسات والبحوث المسحية تصاعدًا لافتًا في مستويات عدم الرضا تجاه السلطة الفلسطينية، إلى جانب تراجع الثقة بإمكانية إحداث تغيير سياسي عبر الانتخابات المقبلة.

وبحسب نتائج الاستطلاع، يرى 79% من المستطلعة آراؤهم أن السلطة الفلسطينية أصبحت عبئًا على الشعب الفلسطيني، فيما يؤيد 70% استقالة الرئيس محمود عباس، في مؤشر على اتساع فجوة الثقة بين الشارع والقيادة السياسية.

وفي ما يتعلق بالانتخابات المقبلة، أفاد 70% بأنهم لا يعتقدون أنها ستكون نزيهة، بينما توقع 44% تأجيلها، وقال 40% إنهم لن يشاركوا فيها.

وأُجري الاستطلاع خلال الفترة بين 5 و8 أغسطس/آب 2026، وأظهرت نتائجه، وفق المركز، ارتفاع مستويات اليأس بشأن الانتخابات وقدرتها على إحداث تغيير سياسي حقيقي.

المصدر / فلسطين أون لاين
#السلطة الفلسطينية #محمود عباس #انتخابات #الانتخابات الفلسطينية #مطالبات برحيل عباس #المركز الفلسطيني للدراسات

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة