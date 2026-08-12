استطلاع: 79% يرون السلطة عبئًا ويطالبون برحيل عباس

أظهر استطلاع للرأي أجراه المركز الفلسطيني للدراسات والبحوث المسحية تصاعدًا لافتًا في مستويات عدم الرضا تجاه السلطة الفلسطينية، إلى جانب تراجع الثقة بإمكانية إحداث تغيير سياسي عبر الانتخابات المقبلة.

وبحسب نتائج الاستطلاع، يرى 79% من المستطلعة آراؤهم أن السلطة الفلسطينية أصبحت عبئًا على الشعب الفلسطيني، فيما يؤيد 70% استقالة الرئيس محمود عباس، في مؤشر على اتساع فجوة الثقة بين الشارع والقيادة السياسية.

وفي ما يتعلق بالانتخابات المقبلة، أفاد 70% بأنهم لا يعتقدون أنها ستكون نزيهة، بينما توقع 44% تأجيلها، وقال 40% إنهم لن يشاركوا فيها.

وأُجري الاستطلاع خلال الفترة بين 5 و8 أغسطس/آب 2026، وأظهرت نتائجه، وفق المركز، ارتفاع مستويات اليأس بشأن الانتخابات وقدرتها على إحداث تغيير سياسي حقيقي.

المصدر / فلسطين أون لاين