انتهاك لحرمة المقدسات.. حماس تحذر من إغلاق المسجد الإبراهيمي

حذرت حركة حماس من خطورة إقدام الاحتلال الإسرائيلي على إغلاق المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل أمام المصلين، معتبرة أن الخطوة تمثل "اعتداءً مباشرًا على حرية العبادة" وانتهاكًا لحرمة المقدسات الإسلامية.

وقالت الحركة، في تصريح صحفي الأربعاء، إن إغلاق المسجد يأتي ضمن "نهج حكومة الاحتلال الفاشية المتطرفة" في استهداف الشعب الفلسطيني وأرضه، وتسريع سياسات الضم والتهويد.

وأكدت حماس أن المسجد الإبراهيمي "جزء أصيل من الهوية الدينية والوطنية والتاريخية" للشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية، مشددة على أن محاولات الاحتلال فرض التقسيم والسيطرة على المقدسات "لن تمنحه حقًا أو شرعية في السيادة عليها.

ودعت الحركة الفلسطينيين في الخليل والضفة الغربية إلى تعزيز حضورهم حول المسجد الإبراهيمي والتصدي لسياسات التضييق والتهويد واستهداف المقدسات.

كما طالبت الدول العربية والإسلامية، رسميًا وشعبيًا، بتحمل مسؤولياتها والتحرك العاجل لوقف الاعتداءات على المسجد الإبراهيمي والمسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية كافة.

المصدر / فلسطين أون لاين