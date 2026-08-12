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أوضاع مأساوية يتعرض لها أسرى قطاع غزة في سجن "جانوت"

12 اغسطس 2026 . الساعة 13:10 بتوقيت القدس
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الاحتلال يجبر أسرى سجن "جانوت" على النوم على "بطونهم" ويشن حملات ضرب وقمع متواصلة (أرشيف)

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن الأوضاع المعيشية والإنسانية داخل سجن " جانوت " لا تزال تشهد تدهواً خطيراً، في ظل استمرار الإجراءات العقابية والتضييق بحق الأسرى، وحرمانهم من أبسط مقومات الحياة الكريمة والتي كفلتها كل المواثيق والأعراف الدولية الخاصة بحقهم  .

وأوضحت الهيئة، في تقريرها الصادر اليوم الأربعاء، بعد تمكنها من زيارة عدد من الاسرى والاستماع إلى إفاداتهم في السجن، أن إدارة السجون لا تسمح باستخدام الغسالة إلا مرة واحدة كل 12 إلى 14 يوماً، فيما لا يتم استبدال الملابس الداخلية أو الخارجية في كثير من الأحيان، الأمر الذي يفاقم معاناتهم في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها.

وأضافت أن الأسرى يتعرضون بشكل متواصل لعمليات ضرب وقمع، إلى جانب انعدام الرعاية الصحية، وعدم توفير الحد الأدنى من المستلزمات الشخصية.

وأكدت أن الاكتظاظ داخل الغرف بلغ مستويات كبيرة، إذ تضم بعض الغرف 12 أسيراً لا يتوفر لهم سوى 10 أسرّة، ما يضطر أسيرين إلى افتراش الأرض للنوم، كما تواصل إدارة السجون فرض إجراءات عقابية تتمثل بإجبار الأسرى على النوم على "بطونهم"، وسحب الفرشات بعد التعداد الصباحي وحتى التعداد المسائي.

وأشارت الهيئة إلى افتقار الأقسام لأبسط الاحتياجات الأساسية، بما في ذلك عدم توفير ماكينات حلاقة أو قصاصات أظافر يتشاركه جميع الأسرى.

وجددت هيئة شؤون الأسرى والمحررين مطالبتها المؤسسات الدولية والإنسانية، وفي مقدمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بتحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية، والتحرك العاجل لوقف الانتهاكات المتواصلة بحق الأسرى، وضمان توفير الحد الأدنى من حقوقهم التي تكفلها القوانين والاتفاقيات الدولية.

علماً أن الأسرى التالية اسماؤهم موجدين داخل أقسام السجن وفقاً لما نقلوه الأسرى التي تمت زيارتهم:

1.محمد مصطفى جهين

2.فادي نهاد السويس

3. علي حمد" أبو حسام "

4.سائد عليوه

5.فادي الكردي

6.احمد ناصر

7.هيثم عابد

8.أسامه المصري

9.علي أبو عيطه

10.صلاح دهليز

11.إسماعيل حوس

12.سفيان العشه

المصدر / فلسطين أون لاين
#سجون الاحتلال #سجن جانوت #الأسرى الفلسطيينين

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