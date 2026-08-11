الصحة العالمية: آلاف المرضى في غزة ينتظرون الإجلاء الطبي

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن آلاف المرضى في قطاع غزة ما زالوا ينتظرون الإجلاء الطبي لتلقي العلاج خارج القطاع، في ظل استمرار الحاجة إلى الرعاية التخصصية التي لا تتوفر داخل غزة.

وقال الناطق باسم المنظمة إن 12 ألفًا و913 مريضًا جرى إجلاؤهم طبيًا من قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، بينهم 6 آلاف و186 طفلًا.

وأضاف أن نحو 16 ألف مرافق غادروا القطاع برفقة المرضى الذين جرى إجلاؤهم خلال الفترة نفسها.

وأوضح أن عمليات الإجلاء الطبي تُنظم حاليًا بمعدل 3 إلى 4 مرات أسبوعيًا، مؤكدًا أن استمرار هذه العمليات يمثل حاجة ملحة للمرضى الذين ينتظرون الحصول على العلاج والرعاية الطبية المناسبة خارج القطاع.

وتأتي هذه الأرقام في ظل استمرار الضغط الكبير على المنظومة الصحية في غزة، والحاجة إلى توفير ممرات آمنة ومنتظمة لإجلاء المرضى، ولا سيما الأطفال والحالات الطبية الحرجة.

المصدر / فلسطين أون لاين