فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

استعدادًا للانتخابات.. حماس تدعو للتسجيل في السجل الانتخابي

نتنياهو يناور انتخابيًا.. رفض خطة غزة لتوحيد معسكره

تهديد إيراني يدفع ترامب إلى رحلة سرية.. تعرف تفاصيلها

كم يحتاج "الدون" للوصول للهدف "1000"

الخارجية القطرية: حماس أحرزت تقدمًا والاحتلال يماطل في تنفيذ الاتفاق

مباحث التموين: إتلاف أكثر من 1.2 طن من المجمدات الفاسدة

دراسة: الإفراط في بدائل السكر قد يرتبط بتراجع القدرات العقلية

مباراة كروية تُحيي ذكرى الصحفي الشهيد أنس الشريف وسط ركام غزة

الأمم المتحدة: عنف المستوطنين في الضفة بلغ مستويات غير مسبوقة

قيادي إيطالي يُرشّح أطفال غزة لـ"نوبل للسلام"

الصحة العالمية: آلاف المرضى في غزة ينتظرون الإجلاء الطبي

11 اغسطس 2026 . الساعة 19:32 بتوقيت القدس
...
آلاف المرضى في قطاع غزة ما زالوا ينتظرون الإجلاء الطبي لتلقي العلاج خارج القطاع

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن آلاف المرضى في قطاع غزة ما زالوا ينتظرون الإجلاء الطبي لتلقي العلاج خارج القطاع، في ظل استمرار الحاجة إلى الرعاية التخصصية التي لا تتوفر داخل غزة.

وقال الناطق باسم المنظمة إن 12 ألفًا و913 مريضًا جرى إجلاؤهم طبيًا من قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، بينهم 6 آلاف و186 طفلًا.

وأضاف أن نحو 16 ألف مرافق غادروا القطاع برفقة المرضى الذين جرى إجلاؤهم خلال الفترة نفسها.

وأوضح أن عمليات الإجلاء الطبي تُنظم حاليًا بمعدل 3 إلى 4 مرات أسبوعيًا، مؤكدًا أن استمرار هذه العمليات يمثل حاجة ملحة للمرضى الذين ينتظرون الحصول على العلاج والرعاية الطبية المناسبة خارج القطاع.

وتأتي هذه الأرقام في ظل استمرار الضغط الكبير على المنظومة الصحية في غزة، والحاجة إلى توفير ممرات آمنة ومنتظمة لإجلاء المرضى، ولا سيما الأطفال والحالات الطبية الحرجة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#غزة #الصحة العالمية #مرضى غزة #تحويلات طبية #تحويلات #إجلاء مرضى غزة #إجلاء طبي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة