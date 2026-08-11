الأمم المتحدة: عنف المستوطنين في الضفة بلغ مستويات غير مسبوقة

حذّر المنسق الأممي للشؤون الإنسانية في فلسطين من تصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية، مؤكدًا أن الاعتداءات وصلت إلى مستويات غير مسبوقة خلال العام الجاري.

وقال المسؤول الأممي، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إن محاسبة المستوطنين المتورطين في الجرائم لا تزال نادرة، مشددًا على ضرورة تقديم مرتكبي الاعتداءات إلى العدالة ومساءلتهم عن أفعالهم.

وأضاف أن الفلسطينيين يتعرضون بصورة متزايدة لعمليات تهجير قسري من قراهم في الضفة الغربية، في ظل استمرار تصاعد الاعتداءات والضغوط التي تدفع السكان إلى مغادرة مناطقهم.

ودعا المنسق الأممي إلى التعامل مع الوضع في الضفة الغربية باعتباره حالة طوارئ تتطلب تحركًا عاجلًا، محذرًا من استمرار التدهور الإنساني والأمني، وضرورة اتخاذ خطوات فورية لحماية المدنيين ووقف أعمال العنف.

المصدر / فلسطين أون لاين