بعد 10 سنوات.. هل تعود ثلاثية "MSN" من جديد في إنتر ميامي؟

متابعة/ فلسطين أون لاين:

قد تشهد ملاعب الدوري الأمريكي لكرة القدم عودة الثلاثي التاريخي ليونيل ميسي ونيمار ولويس سواريز للاجتماع مجددًا، بعد نحو 10 سنوات من افتراقهم عن برشلونة.

ووفقًا لما أوردته تقارير إعلامية، من بينها «ماركا» و«O Globo»، فإن النجم البرازيلي نيمار قد ينتقل إلى صفوف إنتر ميامي خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير/كانون الثاني 2027، في حال التوصل إلى اتفاق بين الطرفين.

وفي حال إتمام الصفقة، سيجتمع نيمار مجددًا مع ميسي وسواريز، بعدما شكّل الثلاثي أحد أقوى خطوط الهجوم في تاريخ برشلونة خلال الفترة من 2014 إلى 2017.

وحقق الثلاثي خلال تلك الفترة العديد من الألقاب، أبرزها دوري أبطال أوروبا، والدوري الإسباني، وكأس ملك إسبانيا، وكأس العالم للأندية، إلى جانب تسجيل أكثر من 360 هدفًا بقميص الفريق الكتالوني.

ورغم أن عودة الثلاثي إلى الملاعب معًا لا تزال مرتبطة بإمكانية انتقال نيمار إلى إنتر ميامي، فإن حدوثها سيمنح جماهير كرة القدم فرصة استثنائية لمشاهدة «MSN» من جديد، ولكن هذه المرة على الأراضي الأمريكية.

المصدر / فلسطين أون لاين