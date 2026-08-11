الاحتلال يفجر منزل الشهيد فاروق رمضان في نابلس

فجرت قوات الاحتلال الاسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، منزل الشهيد فاروق رمضان في قرية تل جنوب غرب نابلس، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وحاصرت قوات الإحتلال المنطقة المحيطة بالمنزل المستهدف، وهو مبنى مكوّن من ثلاثة طوابق، وأجبرت سكان المنازل المجاورة على مغادرتها، مطالبة إياهم بعدم العودة إليها حتى انتهاء عملية التفجير وانسحاب القوات من المنطقة.

كما حولت قوات الاحتلال عددا من المنازل المجاورة إلى ثكنات عسكرية، بالتزامن مع اعتداء الجنود على عدد من الفلسطينيين خلال عملية الاقتحام.

ويأتي استهداف منزل رمضان تنفيذا لقرار أصدره قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال آفي بلوط، بحجة اتهام الشهيد بتنفيذ عملية إطلاق نار في تموز/يوليو الماضي أسفرت عن مقتل إسرائيليين، أحدهما ضابط، وإصابة اثنين آخرين، عقب مواجهات اندلعت إثر اقتحام مستوطنين للقرية.

وكان رمضان قد استشهد في 24 من الشهر الماضي خلال هجوم شنه مستوطنون، بحماية قوات الاحتلال، على أطراف قرية تِل، وفق مصادر فلسطينية. وأسفرت الأحداث حينها عن استشهاد أربعة فلسطينيين وإصابة آخرين، فيما قُتل إسرائيليان، أحدهما ضابط في الجيش، وأصيب اثنان آخران.

ومنذ ذلك الحين، تشهد قرية تِل اقتحامات إسرائيلية متكررة واعتداءات متواصلة على سكانها، بالتزامن مع تصاعد هجمات المستوطنين في المنطقة، فيما أفادت مصادر محلية بإقامة مستوطنين كرفانات وخياما على أراض يملكها فلسطينيون داخل البلدة.

المصدر / فلسطين أون لاين