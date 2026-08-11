الأرصاد الجوية: طقس حار وجاف والحرارة أعلى من معدلها بـ4 درجات

توقعت الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الثلاثاء، حارا وجافا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء الليل: يكون الجو دافئاً في معظم المناطق، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو غدا الأربعاء حارا وجافا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

أما الخميس، يكون الجو حارا وجافا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الجمعة، يكون الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف اخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت الارصاد الجوية المواطنين من خطر اِلتعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة في ساعات الذروة من الساعة 11 صباحاً الى 4 مساءً، ومن اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الاعشاب الجافة، وترك الأطفال أو كبار السن داخل المركبات المغلقة.

المصدر / فلسطين أون لاين