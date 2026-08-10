"كتلة الصحفي": الاحتلال يتحمل مسؤولية استشهاد الأسير إيهاب دياب

نعت كتلة الصحفي الفلسطيني، الشهيد الأسير الصحفي إيهاب محمد دياب، الذي ارتقى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، عقب اعتقاله والتنكيل به، محملةً الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاده، ومطالبةً بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الصحفيين الفلسطينيين المعتقلين.

وقالت الكتلة، في بيان لها، إن استشهاد الصحفي إيهاب دياب يمثل "جريمة جديدة تضاف إلى سجل الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين الفلسطينيين"، مشيرةً إلى أنه تعرض للاعتقال والإخفاء وحرمان عائلته من معرفة مصيره لأشهر طويلة.

وأوضحت أن الشهيد دياب، وهو خريج جامعة الأزهر عام 2012، تلقى تدريبه في عدد من الوكالات الإعلامية المحلية، وعمل مصورًا في إحدى الشركات المحلية، قبل أن تطاله يد الاحتلال.

وبحسب البيان، اعتقلت قوات الاحتلال الصحفي إيهاب دياب في 12 ديسمبر/كانون الأول 2023، بمنطقة اللبابيدي في مدينة غزة، قبل أن يرتقي شهيدًا داخل سجون الاحتلال في 18 سبتمبر/أيلول 2024، فيما أُبلغت عائلته باستشهاده بعد أشهر من إخفاء مصيره.

وأكدت كتلة الصحفي أن ما يتعرض له الأسرى الصحفيون في سجون الاحتلال يمثل جريمة متواصلة، في ظل ما يرد من شهادات ومعلومات حول تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة، وحرمانهم من أبسط حقوقهم واحتياجاتهم الإنسانية.

وحملت الكتلة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن استشهاد الصحفي دياب، وعن سلامة جميع الصحفيين والأسرى الفلسطينيين داخل سجونه.

وطالبت المؤسسات الدولية والحقوقية والصحفية بتحمل مسؤولياتها، وفتح تحقيق جاد ومستقل في جرائم التعذيب والانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى الصحفيون، داعيةً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الصحفيين الفلسطينيين المعتقلين في سجون الاحتلال، وتمكينهم من حقوقهم القانونية والإنسانية.

وشددت على ضرورة وقف سياسة الاعتقال التعسفي والإخفاء والتعذيب بحق الصحفيين الفلسطينيين، مؤكدةً أن استهداف الصحفيين واعتقالهم وتعذيبهم "لن يطمس الحقيقة، ولن يوقف رسالة الصحافة الفلسطينية في نقل معاناة شعبنا وفضح الجرائم المرتكبة بحقه".

المصدر / فلسطين أون لاين