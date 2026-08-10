استشهاد طفلة متأثرة بجراحها وإصابات بنيران الاحتلال في غزة

استشهدت، اليوم الإثنين، طفلة فلسطينية متأثرةً بجراحها، وأصيب آخرون، بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي، شمالي قطاع غزة، بالتزامن مع استمرار القصف المدفعي وإطلاق النار على مناطق متفرقة من القطاع.

وأفادت مصادر محلية بأن الطفلة صباح نعيم عبدالله الحشاش (13 عامًا) استشهدت متأثرة بإصابتها برصاص قوات الاحتلال في منطقة الإقليمي بمواصي خان يونس جنوبي القطاع قبل أيام.





وأشارت المصادر إلى أن مواطنين أصيبا بنيران جيش الاحتلال في مخيم حلاوة في جباليا شمالي القطاع.

كما أصيب مواطن برصاص طائرة مسيّرة إسرائيلية "كواد كوبتر" شرقي مخيّم البريج وسط قطاع غزة

وكانت آليات الاحتلال أطلقت صباح اليوم، نيرانه بشكل كثيف باتجاه منازل المواطنين قرب مسجد المحطة في شارع يافا بحي التفاح شمال شرقي المدينة.

كما أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية، صباح اليوم، النار، في عرض بحر مدينة غزة.

وفي جنوبي القطاع، قصفت مدفعية الاحتلال، بشكل مُكثف، فجر اليوم، شارع الطينة جنوبي مدينة خانيونس.

وتستمر قوات الاحتلال بخرق اتفاقية وقف اطلاق النار في قطاع غزة، والموقعة في الـ 10 من أكتوبر 2025 بمدينة شرم الشيخ المصرية بوساطة عربية وأمريكية.

ووفق معطيات رسمية صادرة عن وزارة الصحة بغزة، فإن إجمالي حصيلة الشهداء والجرحى منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 11 أكتوبر 2025 الماضي، بلغ 1258 شهيدًا، و4139 إصابة.

وارتفعت الإحصائية التراكمية لعدد شهداء وجرحى العدوان العسكري وجريمة الإبادة الجماعية المستمرة منذ الـ 7 من أكتوبر 2023 على قطاع غزة إلى 73 ألفًا و386 شهيدًا، إلى جانب 174 ألفًا و250 مصابًا بجروح متفاوتة.

المصدر / فلسطين أون لاين