الذهب ينزل عن قمة 7 أسابيع مع قرب صدور بيانات التضخم الأمريكية

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، مع إقبال المستثمرين على البيع لجني الأرباح بعد أن سجلت الأسعار أعلى مستوى في سبعة أسابيع في الجلسة السابقة، بينما تترقب الأسواق بيانات التضخم ‌الأمريكية بحثا عن مؤشرات جديدة بشأن مسار أسعار الفائدة لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 4322.28 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:00 بتوقيت غرينتش. ولامست الأسعار أعلى مستوى لها منذ 17 حزيران/ يونيو يوم الجمعة بعد صدور بيانات وظائف أمريكية أضعف من المتوقع. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 4381.60 دولار يوم الاثنين.

وقال تيم ووترر محلل الأسواق لدى كيه سي إم تريد “يتراجع الذهب قليلا مع تعرضه لبعض عمليات جني الأرباح بعد المكاسب القوية التي حققها الأسبوع الماضي بدعم من بيانات الوظائف غير الزراعية. ويبدو أن هذا استقرار طبيعي وليس تحولا ملموسا في المعنويات، وأتوقع أن يظل الذهب مدعوما فوق مستوى 4300 دولار على المدى القريب”.

وأظهرت البيانات أن الاقتصاد الأمريكي فقد وظائف على نحو غير متوقع في تموز/ يوليو، بينما جرى تعديل أرقام الوظائف المعلنة سابقا للشهرين الماضيين بخفض حاد.

وعكست أسواق العقود الآجلة بعد ذلك احتمالات رفع أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السوق المفتوحة الاتحادية يومي 15 و16 سبتمبر أيلول، من احتمال يفوق الخمسين بالمئة إلى احتمال أدنى من ذلك.

ويجعل ‌انخفاض أسعار الفائدة الذهب أكثر جاذبية مقارنة بالأصول المدرة للعائد، إذ إن المعدن النفيس لا يدر عائدا.

وتشمل البيانات ‌الأمريكية المهمة المقرر صدورها هذا الأسبوع مؤشر أسعار المستهلكين يوم الأربعاء ومؤشر أسعار المنتجين يوم الخميس.

وقال ووترر "القراءات الضعيفة ستعزز مبررات إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير وتمهد الطريق لمزيد من الارتفاع ‌في الذهب… ويظل الغموض في الشرق الأوسط عامل خطر قائما، إذ إن أي تصعيد متجدد يدفع أسعار النفط إلى الارتفاع قد يضغط سريعا على المعدن".

وعلى الصعيد الجيوسياسي، قالت إيران إنها تقترب من اتفاق نهائي مع عمان لتحديد ممرات ملاحية جديدة بينهما عبر مضيق هرمز، لكنها جددت القول إن على الولايات المتحدة تلبية عدة شروط قبل إعادة فتح هذا الممر المائي الاستراتيجي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 63.45 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1742.50 دولار، وهبط البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 1362.97 دولار.

المصدر / وكالات