الاحتلال يعتقل 19 مواطنًا ويصيب شابًا بالرصاص في الضفة

أصيب شاب بشظايا رصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، خلال اقتحام مخيم بلاطة شرق نابلس، فيما اعتقلت قوات الاحتلال 19 مواطنًا خلال عمليات اقتحام ومداهمة طالت مناطق متفرقة في الضفة الغربية المحتلة.

ففي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم بلاطة، وداهمت عددًا من منازل المواطنين وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، وسط إطلاق كثيف للرصاص، ما أدى إلى إصابة شاب بشظايا في القدم، نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وقالت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت خمسة مواطنين، وهم: رائد داعوس، وطه السقا، ومحمد جهاد مشه، ورائد يحيى فرج، وناصر أبو ثابت، عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال 10 مواطنين من قرية مراح رباح جنوب المحافظة، بعد اقتحام القرية ومداهمة منازل ذويهم وتفتيشها.

والمعتقلون هم: يوسف أحمد محمد الشيخ، ويوسف جعفر أحمد الشيخ (21 عامًا)، وعمر حسين محمد الشيخ (21 عامًا)، ووسام وليد موسى الشيخ (22 عامًا)، وطه موسى محمد الشيخ (66 عامًا)، وعلاء أحمد محمد الشيخ (19 عامًا)، ويوسف طه قاسم الشيخ (24 عامًا)، وورد محمد مصطفى الشيخ (23 عامًا)، وخليل قاسم محمد الشيخ (49 عامًا)، وخليل نظير خليل الشيخ (22 عامًا).

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية واد فوكين غرب بيت لحم، وداهمت منزل المواطن عادل محمد يوسف الحروب، وأجبرت أفراد أسرته على إخلائه طوال فترة المداهمة.

واقتحمت قوات الاحتلال كذلك منطقة برك سليمان الأثرية جنوب بيت لحم، وبلدات العبيدية ودار صلاح والشواورة وزعترة شرق المحافظة، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين خلال اقتحام مدينة جنين وعدد من بلدات وقرى المحافظة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت الحي الشرقي من مدينة جنين، وداهمت عددًا من المنازل، وأجرت تحقيقًا ميدانيًا مع عدد من المواطنين، قبل أن تعتقل الشابين أحمد جلامنة وأشرف حنتولي.

وفي قرية جلبون، اقتحمت قوات الاحتلال عددًا من المنازل وفتشتها، واعتقلت الشاب عبد الله عصام أبو الرب، فيما اقتحمت بلدة السيلة الحارثية وداهمت وفتشت عددًا من المنازل، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

كما داهمت قوات الاحتلال بلدتي اليامون ويعبد، وفتشت عددًا من المنازل.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الأسير المحرر محمود شلاتوه، عقب اقتحام بلدة عابود شمال غرب المحافظة ومداهمة منزله والعبث بمحتوياته.

وأفادت مصادر محلية بأن شلاتوه أمضى نحو عشرة أعوام في سجون الاحتلال قبل الإفراج عنه.

المصدر / فلسطين أون لاين