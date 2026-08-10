أجواء شديدة الحرارة اليوم والحرارة تقفز لـ 5 درجات فوق معدلها السنوي

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يتعمق تأثير الكتلة الهوائية شديدة الحرارة على البلاد، لذا يكون الجو، اليوم الاثنين، شديد الحرارة، وجافاً في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء الليل: يكون الجو دافئاً في معظم المناطق، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو، غدًا الثلاثاء، حارا وجافا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة ومثيرة للغبار، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

أما الأربعاء، يكون الجو حارا وجافا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، و لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو، الخميس المقبل، حارا وجافا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

المصدر / فلسطين أون لاين