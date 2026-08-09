خريطة إسرائيلية تضم أراضي لبنانية.. حزب الله يحذّر من أطماع الاحتلال

اتهم حزب الله دولة الاحتلال الإسرائيلي بتأكيد أطماعها في الأراضي اللبنانية وثروات البلاد، عقب نشر وزارة خارجية الاحتلال خريطة تضم مناطق من جنوب لبنان إلى "إسرائيل"، معتبرًا أن الخطوة تكشف حقيقة نوايا الاحتلال تجاه لبنان.

وقال الحزب، في بيان الأحد، إن نشر الخريطة يمثل "تأكيدًا لا يقبل الشك" على استمرار أطماع الاحتلال في لبنان وأرضه وثرواته ومقدراته، معتبرًا أن دخول "إسرائيل" في مفاوضات مباشرة مع السلطات اللبنانية ليس سوى محاولة لـ"كسب الوقت وفرض وقائع جديدة على الأرض".

وحمل حزب الله السلطات اللبنانية "المسؤولية الكاملة" عن استمرار ما وصفه بمسار التنازلات، داعيًا إياها إلى إجراء مراجعة شاملة لسياساتها ووقف المفاوضات المباشرة مع "إسرائيل"، والتحرك على مختلف المستويات الرسمية لمواجهة ما اعتبره خطرًا على السيادة اللبنانية.

وطالب الحزب بعقد جلسة طارئة لمواجهة التطورات، واتخاذ خطوات عاجلة، من بينها تقديم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي بشأن الخريطة الإسرائيلية، منتقدًا أي التزامات لبنانية تحول دون ملاحقة "إسرائيل" في المحافل الدولية.

ودعا حزب الله اللبنانيين بمختلف مكوناتهم إلى إدراك حجم المخاطر التي قال إنها تترتب على استمرار مسار التفاوض والتنازلات، مؤكدًا أن المسؤولية الوطنية تقتضي توحيد المواقف والجهود في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي وأطماعه.

وشدد الحزب على ضرورة الدفاع عن سيادة لبنان وحقوقه في أراضيه وثرواته، محذرًا من أن الأطماع الإسرائيلية، لا تقتصر على جنوب لبنان، وإنما تستهدف البلاد بأكملها.

المصدر / فلسطين أون لاين