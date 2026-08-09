شروط إيران لفتح "هرمز".. مطالبات بإنهاء الحرب

حدد مسؤول إيراني رفيع شروط بلاده لإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة، في مقدمتها وقف التهديدات الأميركية وإنهاء الحرب والعدوان على إيران وحلفائها، إلى جانب انسحاب القوات الأميركية من محيط الأراضي الإيرانية.

وقال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، محمد باقر ذوالقدر، الأحد، إن فتح المضيق مرتبط بما وصفه بـ"تصحيح" الولايات المتحدة لسلوكها تجاه إيران، مؤكدًا أن طهران لن تتراجع عن موقفها أو تساوم عليه، سواء خلال المفاوضات أو في حال استمرار الحرب.

ونقلت وكالة "مهر" الإيرانية عن ذوالقدر قوله إن تصحيح السلوك الأميركي يتطلب وقف أي تهديد لإيران، وعدم الإساءة إلى مقدسات الشعب الإيراني، وإنهاء الحرب والعدوان على إيران وحلفائها في لبنان وفلسطين واليمن والعراق بشكل نهائي.

كما طالب برفع الحصار البحري وسحب القوات العسكرية الأميركية، البحرية والجوية، من محيط إيران، باعتبار ذلك من الشروط اللازمة لإعادة فتح المضيق أمام الملاحة.

وشدد المسؤول الإيراني على ضرورة دفع تعويضات كاملة عن الأضرار التي لحقت بإيران جراء ما وصفهما بـ"الحربين العدوانيتين" المفروضتين عليها، إلى جانب رفع العقوبات المفروضة على الشعب الإيراني، والإفراج غير المشروط عن الأموال والممتلكات الإيرانية المجمدة والمصادرة.

وقال ذوالقدر إن هذه المطالب تمثل، بحسب تعبيره، مطالب الشعب الإيراني الذي ظل طوال 160 يومًا حاضرًا في ميادين المواجهة والشوارع، ومتمسكًا بهذه المطالب.

ويُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات المائية للطاقة في العالم، ما يجعل أي قيود على حركة الملاحة عبره محل اهتمام دولي واسع، لما قد تتركه من تداعيات على حركة التجارة وأسواق النفط والطاقة.

المصدر / وكالات