مصر تشدد على تنفيذ اتفاق غزة وتمكين اللجنة الإدارية

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، مع المبعوث الأممي السابق للشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، متابعة تنفيذ خارطة الطريق لاستكمال استحقاقات خطة السلام في قطاع غزة.

وقالت وزارة الخارجية المصرية، الأحد، إن اللقاء تناول مستجدات تنفيذ خارطة الطريق، وسبل المضي قدمًا في استكمال الاستحقاقات المرتبطة بخطة السلام في القطاع.

وشدد عبد العاطي على أهمية تمكين اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة من مباشرة مهامها المؤقتة داخل القطاع، بما يساهم في دفع مسار تنفيذ الخطة وترسيخ الترتيبات المتفق عليها.

وأكد وزير الخارجية المصري ضرورة امتناع جميع الأطراف عن اتخاذ أي إجراءات من شأنها عرقلة ما تحقق بشأن خطة السلام في غزة أو تقويض الجهود الرامية إلى استكمال تنفيذ استحقاقاتها.

ويأتي اللقاء في إطار التحركات المصرية الرامية إلى متابعة تنفيذ خطة السلام في قطاع غزة، ودعم الترتيبات المتعلقة بإدارة القطاع خلال المرحلة المقبلة.

المصدر / فلسطين أون لاين