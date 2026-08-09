الفارس الشهم "3" يفتتح باب التسجيل لتكريم الشباب الفلسطيني المتميز في غزة

محمد زقوت

بمناسبة يوم الشباب العالمي، أعلنت عملية الفارس الشهم (3) عن فتح باب التسجيل أمام الشباب الفلسطيني المتميز ممن حققوا إنجازات متميزة وحصلوا على جوائز دولية، وذلك للمشاركة في مبادرة "إنجازات شبابية دولية" بهدف تكريمهم تقديرًا لإنجازاتهم المشرّفة.

يأتي هذا الخبر الخدمي لتسليط الضوء على فرصة هامة للشباب المبدع في قطاع غزة لعرض قصص نجاحهم وتتويج جهودهم على نطاق واسع.

شروط التسجيل في مبادرة إنجازات شبابية دولية

للتقدم والمشاركة في هذه المبادرة وتكريم الشباب الفلسطيني المتميز، يجب استيفاء الشروط الآتية:

* أن يتراوح العمر بين 16 و 40 عاماً.

* أن يكون المتقدم مقيماً في قطاع غزة.

* الحصول على جائزة دولية معترف بها خلال الفترة من أكتوبر 2023 لغاية تاريخه.

* أن تكون الجائزة في أي مجال علمي، أكاديمي، رياضي، ثقافي، فني، تكنولوجي، إعلامي، ريادي أو مجتمعي.

* إرفاق شهادة أو إفادة رسمية تثبت الحصول على الجائزة.

موعد وإلية التسجيل

* يتم التسجيل عبر الرابط المرفق.

* يغلق باب التسجيل مساء يوم الإثنين الموافق 10 أغسطس/آب 2026.





كيف يمكن لمثل هذه المبادرات الدولية أن تدعم وتلهم جيل الشباب في مواجهة التحديات؟ شاركنا برأيك في التعليقات.

المصدر / فلسطين أون لاين