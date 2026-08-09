عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوسًا تلمودية

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة أن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدّوا طقوسًا تلمودية في الجهة الشرقية من المسجد.

وتفرض قوات الاحتلال قيودًا مشددة على دخول المصلين إلى الأقصى، وتحتجز هوياتهم الشخصية عند بواباته الخارجية.

وخلال الأسبوع الماضي، اقتحم أكثر من 1059 مستوطنًا المسجد الأقصى، بحماية من قوات الاحتلال، وأدوا طقوسًا تلمودية.

وتجددت الدعوات الفلسطينية والمقدسية لأهالي القدس والداخل المحتل، لشد الرحال والرباط داخل باحات الأقصى، إفشالا لمخططات الاحتلال ومستوطنيه.

ويتعرض المسجد الأقصى يوميًا عدا الجمعة والسبت، لسلسلة اقتحامات وانتهاكات من المستوطنين وقوات الاحتلال، في محاولة لتغيير الواقع القائم بالمسجد، وتنفيذ مخططاته التهويدية فيه.

المصدر / فلسطين أون لاين