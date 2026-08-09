مستوطنون يقطعون عشرات الأشجار المثمرة غرب جنين

قطع مستوطنون، عشرات الأشجار المثمرة من أشجار الجوافة والأفوكادو في أراضي خربة فراسين غرب جنين، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وافادت مصادر محلية، بأن الأرض تعود ملكيتها للمواطن رائد أحمد ناصر عمارنة، في اعتداء جديد يستهدف أراضي المواطنين ومصادر رزقهم.

وأشارت إلى أن الأشجار التي جرى قطعها يبلغ عمر بعضها نحو 10 سنوات، مشيرا إلى أن المستوطنين تعمدوا استهدافها خلال ساعات الليل، في إطار اعتداءات متواصلة تتعرض لها أراضي الخربة بشكل شبه يومي.

وأضافت أن هذه الاعتداءات ليست الأولى، إذ أقدم المستوطنون خلال الموسم الزراعي الماضي على قطع مئات الأشجار، مؤكدة أن استهداف الأشجار يجري بصورة متعمدة قبيل موسم إنتاجها، بهدف حرمان أصحاب الأراضي من ثمارها ومردودها الزراعي.

وتتعرض خربة فراسين، الواقعة إلى الغرب من جنين، لاعتداءات متكررة من المستوطنين القادمين من مستوطنة "حرميش"، تشمل الاعتداء على الأراضي الزراعية والأشجار والمزارعين، في ظل تصاعد الاعتداءات على ممتلكات المواطنين ومصادر رزقهم.

المصدر / فلسطين أون لاين