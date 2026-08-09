"هند رجب" تتقدم بشكوى في فيتنام ضد جندي إسرائيلي

أعلنت مؤسسة "هند رجب" (HRF)، أنها تقدمت بشكوى جنائية إلى السلطات الفيتنامية ضد جندي الاحتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي ماتان جيرافي، الذي يقضي إجازة في البلاد، متهمة إياه بارتكاب “جرائم حرب وأعمال إبادة جماعية”.

وقالت المؤسسة في بيان، إن جيرافي، وهو الرئيس التنفيذي لمنظمة "إم ترتسو" (Im Tirtzu) الصهيونية الإسرائيلية، خدم في كتيبة المشاة 920 التابعة للواء 769، ووثق بنفسه مشاركته في العمليات العسكرية بقطاع غزة وجنوب لبنان، بما في ذلك ما وصفته بـ"التدمير غير المشروع للممتلكات المدنية".

وأضافت أن الشكوى تستند إلى أدلة تفيد بمشاركته في تدمير بنى تحتية مدنية في مخيمي البريج والمغازي وسط القطاع وحيي الشجاعية والرمال بمدينة غزة بين ديسمبر/ كانون الأول 2023 ويناير/ كانون الثاني 2024، قبل أن يُنقل إلى جنوب لبنان بين أكتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر/ تشرين الثاني 2024، حيث اتهمته بمواصلة تدمير منشآت مدنية.

ورأت المؤسسة أن هذه الأفعال قد تشكل جرائم حرب بموجب اتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكول الإضافي الأول ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، كما قد ترقى إلى أفعال إبادة جماعية وفق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية.

واتهمت المؤسسة جيرافي كذلك بالتحريض المباشر والعلني على الإبادة الجماعية، مستندة إلى تصريحات عامة دعا فيها إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وبرر استهداف المدنيين، ورفض إدخال المساعدات الإنسانية، وروّج لمواد تدعو إلى “نكبة جديدة”.

ونقلت عن جيرافي قوله في الأول من فبراير/ شباط 2024 إن "مدنيي غزة جزء من حماس… ولا ينبغي أن تكون لدينا رحمة تجاههم"، كما نقلت عنه في 9 يوليو/ تموز 2025 قوله إنه "لا ينبغي أن يكون هناك أي اتفاق من دون الهجرة"، في إشارة إلى تهجير سكان القطاع.

واعتبرت المؤسسة أن هذه التصريحات تندرج ضمن جريمة "التحريض المباشر والعلني على الإبادة الجماعية" بموجب المادة الثالثة (ج) من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، والمادة 25 (3)(هـ) من نظام روما الأساسي.

ودعت المؤسسة السلطات الفيتنامية إلى احتجاز جيرافي وفتح تحقيق معه، معتبرة أن فيتنام، بصفتها دولة طرفا في اتفاقيات جنيف واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، ملزمة بالتحقيق في الأشخاص الموجودين على أراضيها والمشتبه في ارتكابهم جرائم دولية جسيمة، استنادا إلى مبدأ الولاية القضائية العالمية.

وقال المدير العام للمؤسسة دياب أبو جهجه إن مسؤولية جيرافي "لا تقتصر على مشاركته المباشرة في الجرائم على الأرض، بل تمتد إلى استخدام منصته العامة للدعوة إلى استمرار وتصعيد حملة الإبادة الجماعية".

من جهتها، قالت رئيسة قسم التقاضي في المؤسسة ناتاشا براك إنه "من غير المقبول أن يقضي جيرافي إجازته في فيتنام بعد مشاركته العلنية في الجرائم وتحريضه عليها"، مطالبة السلطات الفيتنامية بالتحرك "وفقا لالتزاماتها الدولية".

وتبذل مؤسسات حقوقية، بينها "هند رجب"، جهودا لملاحقة عسكريين إسرائيليين بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين.

وتحمل المؤسسة اسم طفلة فلسطينية استشهدت مع 6 من أقاربها في هجوم إسرائيلي استهدف سيارة كانوا يستقلونها جنوب غربي مدينة غزة في 29 يناير/ كانون الثاني 2024.

المصدر / وكالات