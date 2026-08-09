لوكاكو في طريقه للدوري التركي

متابعة/ فلسطين أون لاين:

بات المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو قريبًا من الانتقال إلى فنربخشة التركي، بعدما منح موافقته على الانتقال إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الحالية.

ووفقًا للمعطيات المتداولة، دخلت الصفقة مرحلة المفاوضات المباشرة بين إدارة فنربخشة ونادي نابولي، من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن قيمة الانتقال وشروط الصفقة.

وتتركز الخطوة المقبلة على حسم المقابل المالي والتفاصيل النهائية بين الناديين، تمهيدًا لإتمام الصفقة والإعلان الرسمي عن انتقال لوكاكو إلى الدوري التركي خلال الفترة المقبلة.

ويأمل فنربخشة في إتمام الصفقة سريعًا، في ظل رغبة النادي في تدعيم خط هجومه بصفقة قوية استعدادًا للموسم الجديد.

المصدر / فلسطين أون لاين