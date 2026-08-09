ثوب بأسماء 300 رضيع شهيد من غزة يحصد جائزة الجمهور في ويلز

حصد عمل فني يوثق أسماء 300 رضيع استشهدوا في قطاع غزة قبل بلوغهم عامهم الأول، جائزة "اختيار الجمهور" في مهرجان "ناشيونال إيستدفود" الفني في ويلز.

والعمل من تنفيذ الفنانة ديان ويليامز، المنحدرة من جزيرة أنغلزي، وتمثل في ثوب نوم للأطفال طُرزت عليه أسماء 300 رضيع من غزة، لم يمهلهم العدوان الإسرائيلي إكمال عامهم الأول.

وعُرض العمل في معرض Y Lle Celf، أحد أبرز المعارض الفنية في المهرجان، قبل أن يحصد جائزة "جوزيف هيرمان" التي تُمنح بناءً على تصويت زوار المعرض.

وتختلف الجائزة عن معظم الجوائز الرئيسة في المهرجان، إذ يختار الجمهور العمل الأكثر تأثيرًا في وجدانه، بعيدًا عن قرارات لجان التحكيم المختصة.

وقالت ويليامز عقب تسلمها الجائزة، البالغة قيمتها 500 جنيه إسترليني، إن إنجاز العمل كان "تجربة عاطفية عميقة"، موضحة أنها وثقت أسماء 300 رضيع من غزة لم يبلغوا عامهم الأول.

وأضافت أن هذه الأسماء لا تمثل سوى "نسبة ضئيلة جدًا" من الأطفال الذين استشهدوا في غزة، مؤكدة أنها شعرت بالتزام أخلاقي لإنجاز العمل بهدف إبقاء ما يجري في القطاع حاضرًا في النقاش اليومي.

وأعلنت الفنانة تبرعها بالقيمة المالية للجائزة لصالح منظمة "المساعدات الطبية للفلسطينيين" (MAP).

بدورها، أوضحت إدارة المهرجان أن جائزة "جوزيف هيرمان" تهدف إلى منح الجمهور فرصة التفاعل المباشر مع الأعمال الفنية وإبداء آرائهم واختيار العمل الأكثر تأثيرًا بالنسبة إليهم، بعيدًا عن خيارات لجان التحكيم الرسمية.

المصدر / فلسطين أون لاين