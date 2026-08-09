إصابة بالرصاص وسط اعتداءات إسرائيلية تطال مناطق متفرقة في غزة

أصيب مواطن، اليوم الأحد، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة، في وقت تواصلت الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر القصف المدفعي وإطلاق النار في محتلف أنحاء القطاع.

وأفاد مصادر محلية بإصابة مواطن برصاص جيش الاحتلال في محيط الكنيس بمواصي خان يونس.

وفي وقت سابق صباح اليوم، قصفت مدفعية الاحتلال محيط مفترق السنافور شرقي حي التفاح، بالتزامن مع إطلاق نار مكثف من الدبابات الإسرائيلية شرقي المدينة، فيما أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية النار باتجاه ساحل المدينة.

وفي وسط القطاع، استهدف قصف مدفعي إسرائيلي المناطق الشمالية من مخيم البريج.

أما جنوبًا، فأطلقت دبابات الاحتلال نيرانًا مكثفة في منطقة الشاكوش شمالي مدينة رفح، فيما أطلقت الزوارق الحربية نيرانًا مكثفة من عرض بحر مدينة خان يونس.

وتُواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ 304 على التوالي، خرق اتفاقية وقف إطلاق النار والهدنة في قطاع غزة، عبر سلسلة انتهاكات يتخللها قصف مدفعي واستهداف للخيام والمنشآت السكنية.

وأمس السبت، استشهد مواطن فلسطيني مدني وأصيب 10 آخرين، جراء قصف مدفعي وإطلاق نار إسرائيلي في أنحاء متفرقة من قطاع غزة.

ووفق معطيات فلسطينية رسمية صادرة عن وزارة الصحة، فإن إجمالي حصيلة الشهداء والجرحى منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 11 أكتوبر 2025 الماضي، بلغ 1258 شهيدًا، و4139 إصابة.

وارتفعت الإحصائية التراكمية لعدد شهداء وجرحى العدوان العسكري وجريمة الإبادة الجماعية المستمرة منذ الـ 7 من أكتوبر 2023 على قطاع غزة إلى 73 ألفًا و386 شهيدًا، إلى جانب 174 ألفًا و250 مصابًا بجروح متفاوتة.

المصدر / فلسطين أون لاين