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إصابة جندي إسرائيلي جراء "حادث عملياتي" جنوبي لبنان

08 اغسطس 2026 . الساعة 21:16 بتوقيت القدس
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إصابة جندي إسرائيلي - (صورة أرشيفية)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، إصابة أحد جنوده بجروح متوسطة جراء "حادث عملياتي" في جنوب لبنان، في وقت واصلت فيه قواته اعتداءاتها على مناطق عدة في المنطقة.

وبحسب القناة 12 العبرية، فإن جنديا أصيب بجروح متوسطة جراء حادث عملياتي في جنوب لبنان، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وذكرت إذاعة الجيش أن الجندي، هو "مقاتل من الكتيبة الهندسية 607"، أصيب بشظية جراء نيران أطلقتها القوات الإسرائيلية في بلدة الطيري جنوبي لبنان.

والسبت، واصل جيش الاحتلال اعتداءاته بقصف مناطق عدة في جنوب لبنان، بعد يومين من اختتام الجولة السابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية، وسط حديث عن "تقدم إيجابي" في المحادثات.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن المدفعية الإسرائيلية قصفت أحراجا ومرتفع علي الطاهر عند أطراف النبطية الفوقا، في قضاء النبطية، كما طال القصف المنطقة الواقعة بين دوحة كفررمان وتلة الدبشة المشرفة على النبطية.

المصدر / الناصرة/ فلسطين أون لاين:
#إسرائيل #لبنان #جيش الاحتلال الإسرائيلي

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