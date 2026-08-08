ميزة جديدة قادمة تتيح تصدير صور ChatGPT كملصقات واتساب بنقرة واحدة

قد تصبح عملية إنشاء ملصقات مخصصة لتطبيق "واتساب" أسهل بكثير قريبًا، خصوصًا للمستخدمين الذين يعتمدون على تشات جي بي تي في إنشاء الصور.

فقد كشف تحليل لملفات تطبيق تشات جي بي تي على أندرويد عن تطوير "OpenAI" ميزة جديدة تتيح للمستخدمين إنشاء ملصقات مخصصة داخل تشات جي بي تي ثم تصديرها مباشرة إلى "واتساب".

ورغم أن الميزة ليست متاحة للمستخدمين حتى الآن، فإن شيفرات مخفية عُثر عليها في أحدث إصدار من تطبيق تشات جي بي تي على أندرويد تشير إلى دمج أصلي مع "واتساب"، ما قد يلغي الحاجة إلى حفظ الصور على الهاتف وتحويلها يدويًا إلى ملصقات قبل استخدامها.

وفقًا لتحليل أجرته منصة "Android Authority" لملفات APK الخاصة بالتطبيق، ستتيح الميزة المرتقبة للمستخدم إنشاء صورة باستخدام تشات جي بي تي، ثم اختيار خيار «إضافة إلى واتساب» من قائمة المشاركة.

وبدلًا من إرسال الصورة كملف عادي، سيقوم تشات جي بي تي بتجهيزها تلقائيًا بالصيغة المناسبة لملصقات "واتساب"، قبل تمريرها إلى تطبيق المراسلة.

وبذلك، سيتمكن المستخدم من إنشاء ملصقات تفاعلية مخصصة، أو صور ساخرة وميمز، أو رسومات مختلفة، بمجرد كتابة وصف نصي بسيط، ثم إضافتها إلى مجموعة ملصقاته على واتساب خلال بضع نقرات فقط.

وتشير الشيفرات المكتشفة أيضًا إلى أن التكامل يجري تطويره داخل تشات جي بي تي نفسه، بدلًا من الاعتماد على تطبيق منفصل لإنشاء الملصقات.

وفي الوقت الحالي، يتطلب إنشاء ملصقات مخصصة لـ "واتساب" عادةً عدة خطوات، تبدأ بتوليد الصورة، ثم إزالة خلفيتها إذا لزم الأمر، وحفظها على الهاتف، قبل استيرادها إلى أحد تطبيقات إنشاء الملصقات التابعة لجهات خارجية. أما الميزة الجديدة، في حال إطلاقها، فستختصر هذه العملية بالكامل في تجربة واحدة.

خطوة منطقية.. لكن لا تتوقع وصولها قريبًا

تبدو الميزة كخطوة طبيعية مع توسع قدرات تشات جي بي تي في إنشاء الصور. ومع تزايد اعتماد المستخدمين على الذكاء الاصطناعي لإنشاء الميمز والرموز التعبيرية وصور الملفات الشخصية والرسومات، فإن تحويل هذه المحتويات مباشرة إلى ملصقات لـ "واتساب" سيجعل مشاركتها أسرع وأسهل بكثير.

وتعكس هذه الخطوة أيضًا توجه "OpenAI" لتحويل تشات جي بي تي من مجرد روبوت محادثة إلى منصة متكاملة تضم أدوات وتكاملات عملية تتيح للمستخدمين الاستفادة من المحتوى الذي ينشئه الذكاء الاصطناعي خارج التطبيق نفسه.

ومع ذلك، لا يزال من المبكر الاحتفال بهذه الميزة؛ إذ تم اكتشافها من خلال تحليل ملفات APK، ما يعني عدم وجود ضمانات بشأن إطلاقها للمستخدمين مستقبلًا، كما أن "OpenAI" لم تعلن عنها رسميًا حتى الآن.

لكن إذا وصلت الميزة إلى الإصدار النهائي، فقد تجعل تشات جي بي تي طريقة إنشاء ملصقات "واتساب" أكثر سلاسة، عبر إتاحة توليد الملصق وتصديره مباشرة من التطبيق، دون الحاجة إلى تطبيقات خارجية أو عمليات تحويل يدوية.

المصدر / مواقع الكترونية