نظارة "ميتا" الذهبية بـ6840 دولارًا.. رفاهية فاخرة بسعر يفوق التقنية

طرحت شركة "كافيار" المتخصصة في تخصيص المنتجات الفاخرة إصدارًا محدودًا من نظارات "راي بان ميتا" الذكية، محولةً الجهاز القابل للارتداء إلى قطعة فاخرة مزينة بالذهب، بسعر يصل إلى 6840 دولارًا.

ويحمل الإصدار الجديد اسم "Odyssey"، ويأتي بلمسات من الذهب عيار 24، إلى جانب حافظة مصنوعة من جلد التمساح، في محاولة لاستقطاب الباحثين عن الحصرية والفخامة أكثر من المستخدمين المهتمين بالتقنية وحدها.

وبحسب تقرير لموقع "ديجيتال تريندز" المتخصص في أخبار التكنولوجيا، فإن "كافيار" لم تدخل تعديلات جوهرية على المكونات التقنية الأساسية للنظارة، وإنما ركزت على التصميم والمواد المستخدمة، وهو ما يفسر الفارق الكبير في السعر مقارنة بالإصدار القياسي.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه نظارات الذكاء الاصطناعي القابلة للارتداء توسعًا تدريجيًا في الأسواق، مع تزايد استثمارات شركات التكنولوجيا الكبرى في تطوير أجهزة تجمع بين الذكاء الاصطناعي والحوسبة القابلة للارتداء.

وتعتمد "كافيار" في إصدار "Odyssey" على استراتيجية اتبعتها لسنوات في مجال تخصيص الأجهزة الإلكترونية، إذ تضيف الذهب والمواد النادرة إلى منتجات تجارية معروفة وتحولها إلى إصدارات فاخرة محدودة تستهدف شريحة من العملاء الأثرياء.

وبذلك، فإن السعر المرتفع للنظارة لا يعكس قفزة مماثلة في قدراتها التقنية، بقدر ما يعكس قيمة المواد الفاخرة والحصرية والتصميم المخصص.

ومع وصول سعرها إلى 6840 دولارًا، يطرح إصدار"Odyssey" سؤالًا واضحًا: هل يدفع المشتري مقابل تطور تقني حقيقي، أم مقابل امتلاك نسخة نادرة وفاخرة من جهاز متاح أصلًا بسعر أقل بكثير؟

المصدر / وكالات