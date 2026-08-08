حرب المخيمات: محاولات تتكرر وفشل يستمر!

منذ أن أُقيم أول مخيم فلسطيني مطلع الخمسينيات، ظلّت المخيمات هاجسًا يؤرّق الاحتلال، ليس فقط لكونها معاقل لفصائل المقاومة وخزانها البشري، ولكن أيضًا لما تحمله من رمزية سياسية ووطنية؛ فالمخيمات شكّلت، وما تزال، شاهدًا حيًّا على معاناة اللاجئين الفلسطينيين، تشحن ذاكرتهم الجماعية بحق العودة الذي يُورَّث جيلًا بعد جيل، لتذكّر العالم بعجزه ووجهه المتلوّن، ما جعل منها عقبة كأداء أمام أية مشاريع حاولت تصفية القضية وحق العودة للاجئين الذين تجاوز عددهم ستة ملايين، قرابة نصفهم داخل فلسطين المحتلة، وثلثهم يقطنون مخيمات الضفة الغربية.

وبالرغم من أن الغاية من إنشاء المخيم كانت توفير إقامة مؤقتة للفلسطينيين الذين أُخرجوا من ديارهم بغير حق، قسرًا وظلمًا، إلا أنها اكتسبت وظائف جديدة، سياسية واجتماعية واقتصادية، وحتى عسكرية، فلم تعد مجرد تجمعات سكنية متشابهة، بل باتت تختلف تبعًا لموقعها الجغرافي وسياقاتها المحلية، ما جعلها كيانات دائمة الحياة والتغيير، لا تستقر على حال، لتتحول تدريجيًا إلى قلاع متقدمة للدفاع عن الهوية الوطنية والوجود الفلسطيني في وجه آلة المحو والتدمير والاستيطان.

وضمن سعيه الدائم لتقويض المطالب الفلسطينية الشعبية، عمد الاحتلال إلى استهداف المخيمات عبر سياسات ممنهجة لتغيير الديموغرافيا، عبر دفع سكانها إلى الهجرة القسرية، وإعادة رسم الجغرافيا من خلال تدمير البنية التحتية للمخيمات، وتحويلها إلى بيئات طاردة لساكنيها، ثم ما لبث أن كشّر عن أنيابه ولجأ إلى الخيار الأخير والأبرز، وهو اقتحام المخيمات عسكريًا، وهدمها جزئيًا، وشق طرق لتسهيل إحكام القبضة الأمنية وفرض واقع جديد يعيد هندسة تفاصيل الحياة اليومية للاجئين الفلسطينيين.

وفي إطار استراتيجيته الواسعة لتفكيك البنية العسكرية للمقاومة، ركّز جيش الاحتلال عملياته بشكل مكثف على مخيمات شمال الضفة الغربية: جنين، وطولكرم، ونور شمس، وسابقًا مخيم الفارعة، إضافة إلى استهداف جزئي ويومي لباقي المخيمات في المحافظات المختلفة، حيث يرى فيها الاحتلال خزانًا بشريًا ومصانع تمد حركة التحرر بالمقاومين، ما جعلها هدفًا دائمًا لعدوانه المتواصل.

إن ما يجري اليوم في الضفة الغربية لم يبدأ من فراغ؛ فقد سبقت حملة تدمير مخيمات جنين وطولكرم، التي سيطر عليها جيش الاحتلال منذ أواخر العام 2024، حملة أمنية فلسطينية صوّرت المخيمات على أنها خارجة عن القانون، وبؤر للمقاومة التي لا تتفق مع توجهات السلطة المتمثلة بالمقاومة السلمية، ولاحقًا "سد الذرائع"، لكن ما إن تقدمت تلك الحملة قليلًا، حتى دخل جيش الاحتلال على خط المواجهة المباشرة علنًا، فاجتاح المخيمات، وهجّر سكانها بالكامل، في سيناريو كشف بوضوح عن تقاطع وتكامل للأدوار، بقصد أو بدونه، في محاولة لتركيع هذه الحصون وفرض السيطرة الأمنية المطلقة عليها.

واليوم، تمتد يد العدوان الغاشم لتستهدف مخيمًا آخر، مخيم قلنديا، عبر عدوان متواصل منذ عدة أيام، في إطار حملة استباحة شاملة وممنهجة لمحافظات الضفة الغربية. ورغم أن مخيم قلنديا لا يشبه المخيمات الشمالية من حيث البنية العسكرية الفصائلية ذاتها، إلا أنه يشاركها الرمزية الكبرى؛ فهو مكان لآلاف اللاجئين الذين ينتظرون على أبواب القدس منذ قرابة ثمانين عامًا، يكتوون بنار الحصار والتهويد والعزل. وما استهداف قلنديا اليوم إلا تأكيدًا آخر على أن بنك أهداف الاحتلال لا يتوقف عند جغرافيا المقاومة المسلحة وحدها، بل يتجاوزها ليستهدف رمزية اللجوء وحق العودة في كل متر مربع من الأرض الفلسطينية.

وما يجري في الضفة الغربية اليوم ليس سوى امتدادًا لممارسات الاحتلال المستمرة، التي تصاعدت بشكل جنوني خلال حرب الإبادة الأخيرة على غزة، حيث استغل الاحتلال العدوان لإعادة تشكيل الواقع الديموغرافي والجغرافي هناك؛ إذ شهد مخيم جباليا، أكبر المخيمات في فلسطين ومهد الانتفاضة الأولى، دمارًا هائلًا، وقتلًا وتجويعًا وترويعًا وتشريدًا لم يسلم منه أيٌّ من مخيمات القطاع. واليوم، تُنفذ ذات السياسات والأدوات في مخيمات الضفة الغربية ضمن مخططات واسعة لتغيير معالمها التاريخية، في استراتيجية تبدو وكأنها لن تتوقف عند حدود جغرافية معينة، ما دام الاحتلال يتوهم أنها تحقق أهدافه الأمنية والسياسية.

إن الضغوط المتواصلة على مخيمات الشتات، خاصة في لبنان، تحت ذرائع السيادة والأمن لنزع سلاحها، تصب في ذات الهدف الرامي إلى تجريد اللاجئين من أي غطاء يحمي هويتهم النضالية ورمزية وجودهم السياسي، فالمخيم هناك، كما في جنين وطولكرم وقلنديا، ليس مجرد تجمع سكاني، بل هو الشاهد الحي على حق العودة، والقلاع الباقية لأي عمل فلسطيني خارج الوطن المحتل.

إن ما يجري اليوم ليس بالأمر الجديد على سجل المحتل؛ فمنذ سبعينيات القرن الماضي، سعى الاحتلال بكل قوته إلى تفكيك المخيمات وإعادة توطين سكانها لإنهاء قضية اللجوء من أساسها، وكذا الحال خلال حروبه المتعددة على لبنان، خاصة إبان غزو شارون لبيروت في العام 1982، وما رافقها من مجازر مروعة بحق شعبنا، لكن كل ذلك تكسر على صخرة الصمود، وفشل مع أول حجر في الانتفاضة الأولى، مطلع كانون الأول عام 1987.

وما لبث أن عاود شارون الكرة مرة أخرى بعد أوسلو، ضمن ما سمي "عملية السور الواقي" في العام 2002، فدمّر مخيم جنين بشكل غير مسبوق، وقتل المئات، واجتاح كافة المدن. ورغم كل هذه المحاولات المستميتة، رحل شارون، وبقيت المخيمات رمزًا خالدًا لصمود الفلسطيني ورافدًا متجددًا لمقاومته، فقد أثبتت التجارب التاريخية أن هذه المخططات لم تنجح في الماضي، ولن تنجح حاضرًا أو مستقبلًا، إلا بإحقاق الحق، وعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم التي هُجّروا منها، وتعويضهم، لأن جذوة الشوق والحنين أبقى من النار التي تحاول إحراقها، وهو ما سيبقى يرتطم حتمًا بصخرة الوعي الجمعي الفلسطيني المتمسك بثوابته، مهما بلغت حدة المؤامرات وتعدد أطرافها.



المصدر / فلسطين أون لاين