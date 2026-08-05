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الإعلام الحكومي يدعو اللجنة الوطنية إلى مباشرة مهامها لمواجهة الكارثة الإنسانية

05 اغسطس 2026 . الساعة 21:25 بتوقيت القدس
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حجم الكارثة الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة لم يعد يحتمل مزيدًا من التأخير

أكد مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، الدكتور إسماعيل الثوابتة، أن القطاع يمر بمرحلة إنسانية "كارثية وحساسة للغاية"، داعيًا اللجنة الوطنية لإدارة غزة إلى المباشرة الفورية في أداء مهامها وتحمل مسؤولياتها الإدارية والخدمية.

وقال الثوابتة، في تصريحات صحفية الأربعاء، إن حجم الكارثة الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة لم يعد يحتمل مزيدًا من التأخير، معتبرًا أن اللجنة الوطنية تقع على عاتقها مسؤولية وطنية وقانونية تستوجب التواجد الميداني العاجل والبدء في إدارة الملفات الخدمية والإنسانية.

وأوضح أن الجهات الحكومية في قطاع غزة أعلنت منذ أشهر ترحيبها الكامل باللجنة الوطنية، وأبدت استعدادها للعمل تحت مظلتها الإدارية، في إطار توحيد الجهود وتغليب المصلحة الوطنية لمواجهة التحديات الراهنة.

وأشار الثوابتة إلى أن الطواقم الحكومية والموظفين في مختلف القطاعات على جاهزية كاملة للعمل تحت قيادة اللجنة الوطنية، وتسخير الإمكانات المتاحة لضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية، والمساهمة في التخفيف من حدة الأزمة الإنسانية المتفاقمة في القطاع.

المصدر / فلسطين أون لاين
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