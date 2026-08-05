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شهيد وعشرات الجرحى بغارات على لبنان

05 اغسطس 2026 . الساعة 16:38 بتوقيت القدس
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قصف على جنوب لبنان (أرشيفية)

استشهد لبناني وأصيب أكثر من 10 آخرين، من جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفت بلدة تبنين في جنوبي لبنان.

وقالت مصادر إعلامية لبنانية، الأربعاء، إن طيران الاحتلال الإسرائيلي شن غارات على مناطق في جنوب لبنان، بينها بلدة تبنين، ما أدى إلى سقوط شهيد وعدد من الجرحى

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن بدء تنفيذ "هجمات مركزة" في جنوب لبنان، زاعماً أنها جاءت رداً على ما وصفه بـ"خرق حزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار".

كما أصدر جيش الاحتلال إنذاراً لسكان بلدة المنصوري جنوب لبنان، طالبهم فيه بإخلاء منازلهم والابتعاد لمسافة لا تقل عن ألف متر.

وتعد هذه التطورات خرقًا واضحة من الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان.

المصدر / فلسطين أون لاين
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