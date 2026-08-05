أبو قطيش: جرائم الاحتلال في القدس لن تكسر إرادة أهلها في مواجهة التهويد

أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" ماجد أبو قطيش، أن تصعيد الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة، من خلال تدنيس المسجد الأقصى المبارك وهدم المنازل وتشريد المواطنين، لن ينجح في كسر صمود المقدسيين أو النيل من إرادتهم في مواجهة مخططات التهويد والتهجير.

وقال أبو قطيش إن الاحتلال يواصل عدوانه على القدس بهدف تهجير أهلها من ديارهم وفرض مخططاته الإحلالية والتهويدية، معتبرًا أن هذه الإجراءات تمثل جريمة حرب مكتملة الأركان بحق المدينة وسكانها.

وأضاف أن المقدسيين أثبتوا على مدار التاريخ أنهم "الصخرة التي تتحطم عليها جميع المؤامرات"، مشددًا على أن محاولات الاحتلال تغيير هوية القدس وفرض واقع جديد فيها ستفشل أمام صمود أهلها وتمسكهم بحقوقهم.

وأشاد أبو قطيش بثبات المقدسيين في مواجهة انتهاكات الاحتلال، من قتل وتدنيس للمقدسات وهدم للمنازل، إضافة إلى محاولات الاستيلاء على ممتلكاتهم عبر الاحتلال ومستوطنيه.

ودعا أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والداخل المحتل، والمسلمين في مختلف أنحاء العالم، إلى إسناد أهل القدس ودعمهم بكل الوسائل الممكنة، وتعزيز الرباط والتواجد في المسجد الأقصى المبارك.

المصدر / فلسطين أون لاين