الاحتلال يهدم ثلاثة منازل في بيت لحم

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، ثلاثة منازل في بلدة نحالين وقرية المنية غرب وجنوب شرق بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال، برفقة آليات وجرافات، اقتحمت منطقة "قرنة الدعمس" في بلدة نحالين، وشرعت بهدم منزلين مأهولين يتكون كل منهما من طابقين، يعودان للمواطنين أحمد محمد نجاجرة ومحمد يوسف عوض، بحجة عدم الترخيص، علماً أنه تم إخلاؤهما قبل أسبوع بعد تسلمهما إخطارات بالهدم.

وأضافت المصادر أن هذا الاستهداف يندرج ضمن قرار سابق يطال 14 منزلاً ومنشأة في عدة مناطق في نحالين، حيث نفذ الاحتلال عمليات هدم لعدد منها.



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وفي قرية المنية جنوب شرق بيت لحم، شرعت قوات الاحتلال بهدم منزل للمواطن المسن عبد ربه محمود كوازبة، بعد أن اقتحمت القرية وتمركزت في منطقة "خلايل القص" شرقها.

وأوضح رئيس مجلس قروي المنية أحمد كوازبة أن قوات الاحتلال أجبرت المواطن كوازبة على إخلاء منزله المكون من طابق واحد، وتبلغ مساحته نحو 150 متراً مربعاً، قبل أن تبدأ بهدمه.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال أغلقت المنطقة بالكامل، وأطلقت قنابل الغاز السام والصوت، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق.

يشار إلى أن سلطات الاحتلال نفذت خلال تموز الماضي 80 عملية هدم طالت 165 منشأة، كان من بينها 80 منزلاً مأهولاً، و8 منازل غير مأهولة، و63 منشأة زراعية، و11 مصادر رزق، تركزت في محافظات قلقيلية بـ 34 منشأة والخليل بـ 26 منشأة، و22 في رام الله والبيرة و16 في بيت لحم وغيرها.

المصدر / فلسطين أون لاين