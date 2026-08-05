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الاحتلال يهدم منزلاً في الداخل المحتل ويعتدي على الأهالي

05 اغسطس 2026 . الساعة 08:46 بتوقيت القدس
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المنزل المهدوم

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلية، فجر الأربعاء، منزل المواطن منير محمد علي بكري في بلدة البعنة بمنطقة الجليل في الأراضي المحتلة عام 1948، بذريعة البناء من دون ترخيص، وذلك وسط انتشار أمني واسع رافق تنفيذ عملية الهدم.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات كبيرة من شرطة الاحتلال، بمشاركة عناصر من حرس الحدود ووحدات خاصة، اقتحمت البلدة في ساعات الفجر، وحاصرت المنزل ومنعت الأهالي من الوصول إلى المنطقة، كما أجبرت أفراد العائلة على إخلائه تمهيدًا لهدمه.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال أغلقت عددًا من المفارق والطرقات الداخلية المؤدية إلى موقع الهدم، وفرضت إجراءات أمنية مشددة في محيطه.


وخلال محاولة عدد من السكان الاعتراض على عملية الهدم، اعتدت شرطة الاحتلال على المحتجين واعتقلت شخصين، هما عدنان بكري، شقيق صاحب المنزل، وخالد عامر بكري، أحد أقاربه، أثناء وجودهما في محيط المنزل ومحاولتهما منع تنفيذ عملية الهدم.

وأضافت المصادر أن عنصرين من القوات المشاركة في الهدم وجها عبارات إلى أفراد العائلة، بينها: "اذهبوا إلى غزة" و"هذه دولتنا، دولة اليهود"، وذلك خلال تنفيذ عملية الهدم.

ويأتي هدم المنزل في سياق سياسة الهدم التي تنفذها سلطات الاحتلال بحق منازل الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1948، بذريعة البناء دون ترخيص، في ظل القيود التي تفرضها على إصدار تراخيص البناء للمواطنين الفلسطينيين.

المصدر / فلسطين أون لاين
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