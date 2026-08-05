شهيد ومصاب برصاص الاحتلال وقصف مدفعي يستهدف شرقي القطاع

استشهد فلسطيني متأثرًا بجراحه، وأصيب آخر بالرصاص، اليوم الأربعاء، في استمرار لخروقات قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، والتي تخللتها عمليات قصف مدفعي وإطلاق نار استهدفت مناطق في مختلف أنحاء القطاع.

وأعلنت مصادر طبية عن استشهاد المواطن محمد بسام مشتهى، متأثرًا بجروح أصيب بها جراء قصف إسرائيلي استهدف مدينة غزة قبل أيام.

وفي جنوب القطاع، أصيب مواطن برصاص قوات الاحتلال إثر إطلاق نار من الآليات العسكرية الإسرائيلية باتجاه خيام النازحين في منطقة "بئر 19" بمواصي مدينة خان يونس.

وفي المحافظة الوسطى، قصفت مدفعية الاحتلال محيط شارع الدعوة شمال شرقي مخيم النصيرات للاجئين، بالتزامن مع إطلاق نار كثيف من الآليات العسكرية الإسرائيلية باتجاه المنطقة.

كما واصلت قوات الاحتلال خروقاتها في مناطق أخرى من القطاع، إذ أطلقت آلياتها العسكرية نيرانها بكثافة باتجاه المناطق الشرقية من حي التفاح شرقي مدينة غزة.

وفي البريج وسط القطاع، أطلقت آليات الاحتلال نيرانها بكثافة شمالي المخيم، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف المنطقة، فيما وسّعت قوات الاحتلال ما يُعرف بـ"الخط الأصفر" شمالي المخيم.

كماقصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية والجنوبية الغربية من مدينة خان يونس، كما أطلقت قنابل إنارة في أجواء بحر المدينة، بالتزامن مع تحليق منخفض للطيران المسيّر وطائرات الاستطلاع.

وصعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي من عمليات القصف والقتل في قطاع غزة، مرتكبةً مزيدًا من المجازر بحق العائلات الفلسطينية والنازحين، منذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في 31 يوليو/تموز الماضي، التوصل إلى "اتفاق جديد" للشروع في المرحلة الثانية من "خارطة الطريق".

المصدر / فلسطين أون لاين