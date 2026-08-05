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خروقات متواصلة.. الاحتلال يواصل قصف غزة ويوسع "الخط الأصفر"

05 اغسطس 2026 . الساعة 08:12 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار وحرب الإبادة في مناطق متفرقة من قطاع غزة، عبر إطلاق النار والقصف المدفعي وعمليات التجريف، مستهدفة شرق مدينة غزة ووسط القطاع وجنوبيه.

وأفادت مصادر محلية بأن آليات الاحتلال أطلقت نيرانها بكثافة باتجاه المناطق الشرقية من حي التفاح شرقي مدينة غزة.

وفي المحافظة الوسطى، أطلقت آليات الاحتلال نيرانها بكثافة شمالي مخيم البريج، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف المنطقة، فيما وسّعت قوات الاحتلال ما يُعرف بـ"الخط الأصفر" شمالي المخيم.

وفي جنوب القطاع، قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية والجنوبية الغربية من مدينة خان يونس، كما أطلقت قنابل إنارة في أجواء بحر المدينة، بالتزامن مع تحليق منخفض للطيران المسيّر وطائرات الاستطلاع.

وصعّدت قوات الاحتلال الإسرائيلي من عمليات القصف والقتل في قطاع غزة، مرتكبةً مزيدًا من المجازر بحق العائلات الفلسطينية والنازحين، منذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في 31 يوليو/تموز الماضي، التوصل إلى "اتفاق جديد" للشروع في المرحلة الثانية من "خارطة الطريق".

المصدر / فلسطين أون لاين
#قصف غزة #خروقات إسرائيلية

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