حسم صفقة محمد صلاح

متابعة/ فلسطين أون لاين:

بات النجم المصري محمد صلاح على أعتاب خوض تجربة جديدة في الدوري التركي، بعدما أنهى نادي طرابزون سبور جميع تفاصيل الاتفاق مع اللاعب، تمهيدًا للإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الساعات المقبلة، وفقًا لما أوردته شبكة 61saat التركية.

وأكدت الشبكة أن إدارة النادي وصلت إلى المراحل النهائية من إتمام التعاقد، مشيرة إلى أن صلاح من المنتظر أن يصل إلى تركيا يوم الأربعاء، تمهيدًا للخضوع للإجراءات النهائية قبل تقديمه رسميًا لوسائل الإعلام والجماهير.

واستعد طرابزون سبور بصورة استثنائية للإعلان عن الصفقة، إذ قام بطباعة 100 ألف قميص يحمل اسم النجم المصري، في خطوة تعكس حجم الترقب الجماهيري والاهتمام الكبير بالتعاقد مع أحد أبرز نجوم كرة القدم العالمية.

وفي حال إتمام الصفقة رسميًا، ستكون واحدة من أكبر التعاقدات في تاريخ النادي، بالنظر إلى القيمة الفنية والتسويقية الكبيرة التي يتمتع بها محمد صلاح، وما يمثله من إضافة قوية للفريق في الموسم الجديد.

المصدر / فلسطين أون لاين