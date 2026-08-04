تعديلات تحكيمية جديدة في الليغا الإسبانية

متابعة/ فلسطين أون لاين:

أقرت رابطة الدوري الإسباني حزمة من التعديلات التحكيمية الجديدة، التي ستدخل حيز التنفيذ مع انطلاق الموسم المقبل، ضمن مساعيها لتطوير المنظومة التحكيمية، وتقليل الأخطاء، والحد من إهدار الوقت، وتعزيز الشفافية داخل الملاعب.

وشهدت التعديلات توسيع صلاحيات تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، لتشمل مراجعة حالات الإنذار الثاني، وتصحيح الخطأ في هوية اللاعب الذي يتعرض للطرد، إضافة إلى التدخل في الحالات التي يتم فيها احتساب ركلات ركنية بشكل غير صحيح.

كما نصت اللوائح الجديدة على إلزام اللاعب المستبدل بمغادرة أرضية الملعب خلال 10 ثوانٍ، وفي حال التأخير سيُؤجل دخول اللاعب البديل لمدة دقيقة كاملة، في خطوة تهدف إلى الحد من إضاعة الوقت أثناء التبديلات.

وتضمنت التعديلات أيضًا بقاء اللاعب الذي يتلقى العلاج خارج الملعب لمدة دقيقة قبل السماح له بالعودة في معظم الحالات، بينما سيلعب الفريق بعشرة لاعبين لمدة دقيقة إذا أوقف حارس مرماه اللعب لتلقي العلاج دون أن تكون إصابته ناتجة عن مخالفة من المنافس.

وفي إطار مكافحة إهدار الوقت، سيُطبق عدٌّ تنازلي مدته خمس ثوانٍ لتنفيذ رميات التماس، فيما ستُعتبر ركلة الجزاء مهدرة إذا لمس المنفذ الكرة مرتين بشكل غير مقصود ولم تدخل الشباك.

ومن أبرز المستجدات، سيقوم حكم الساحة، بعد مراجعة اللقطات عبر تقنية الفيديو، بإعلان وشرح قراره النهائي للجماهير داخل الملعب عبر مكبرات الصوت، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وزيادة وضوح القرارات التحكيمية أمام الجميع.

المصدر / فلسطين أون لاين