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هيرفي رونار يعود لقيادة منتخب أفريقي

04 اغسطس 2026 . الساعة 20:21 بتوقيت القدس
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المدرب الفرنسي هيرفي رونار
متابعة/ فلسطين أون لاين:

أعلن الاتحاد الإيفواري لكرة القدم تعيين المدرب الفرنسي هيرفي رونار مديرًا فنيًا لمنتخب كوت ديفوار، ليبدأ ولاية ثانية مع منتخب "الأفيال"، خلفًا للمدرب إيميرس فاي.

ويعود رونار إلى المنتخب الذي قاده سابقًا للتتويج بلقب كأس الأمم الإفريقية عام 2015، بعدما صنع اسمه كأحد أبرز المدربين في القارة السمراء، حيث سبق له أيضًا الفوز بالبطولة مع منتخب زامبيا عام 2012، ليصبح أول مدرب يحقق اللقب مع منتخبين مختلفين.

ويأمل الاتحاد الإيفواري أن تسهم خبرة رونار الكبيرة في إعادة المنتخب إلى منصات التتويج، وقيادته بنجاح خلال التصفيات والاستحقاقات القارية والدولية المقبلة، وعلى رأسها كأس الأمم الإفريقية 2027

المصدر / فلسطين أون لاين
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