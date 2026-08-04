فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

نيوكاسل الإنجليزي يعزز مركز حراسة المرمى

شهيدان و10 إصابات خلال الـ24 ساعة في غزة

قاسم يدعو السلطة اللبنانية لوقف التنازلات ويرحب بلقاء مع القيادة السورية

المبادرات التعليمية تعيد الروح للتعليم الوجاهي في غزة

إنقاذ 941 حالة غرق على شاطئ خان يونس خلال يوليو

الذهب يستقر وسط توترات الشرق الأوسط وترقب بيانات اقتصادية أمريكية

جنينٌ خارج بطن أمه ومسنةٌ قُطعت ساقها لإنقاذها.. حكايتان وثقهما "أبو الريش"

طبيعة أسئلة امتحان الثانوية العامة توجيهي 2026 في غزة: الدورة الثانية

جدول امتحانات الثانوية العامة توجيهي 2026 في غزة للدورة الثانية

غزة تودع 112 شهيدًا من عائلتي أبو شريعة والحساينة

نيوكاسل الإنجليزي يعزز مركز حراسة المرمى

04 اغسطس 2026 . الساعة 12:37 بتوقيت القدس
...
نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي يتعاقد مع الحارس الدولي التشيكي لوكاش هورنيتشيك
متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلن نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي تعاقده رسميًا مع الحارس الدولي التشيكي لوكاش هورنيتشيك قادمًا من سبورتينغ براغا، بعقد يمتد لمدة خمس سنوات حتى صيف عام 2031.

وبلغت قيمة الصفقة 30 مليون يورو، في إطار سعي "الماكبايس" لتدعيم مركز حراسة المرمى بعنصر شاب يمتلك إمكانات كبيرة وخبرة متزايدة على المستوى الأوروبي.

ويأتي التعاقد مع هورنيتشيك ضمن خطة نيوكاسل لتعزيز صفوفه قبل انطلاق الموسم الجديد، حيث يعول النادي على الحارس التشيكي ليكون إضافة قوية للمنافسة على مركز الحراسة والمساهمة في تحقيق أهداف الفريق محليًا وقاريًا.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الموسم الجديد #نيوكاسل الإنجليزي #حراسة المرمى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة