نيوكاسل الإنجليزي يعزز مركز حراسة المرمى

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلن نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي تعاقده رسميًا مع الحارس الدولي التشيكي لوكاش هورنيتشيك قادمًا من سبورتينغ براغا، بعقد يمتد لمدة خمس سنوات حتى صيف عام 2031.

وبلغت قيمة الصفقة 30 مليون يورو، في إطار سعي "الماكبايس" لتدعيم مركز حراسة المرمى بعنصر شاب يمتلك إمكانات كبيرة وخبرة متزايدة على المستوى الأوروبي.

ويأتي التعاقد مع هورنيتشيك ضمن خطة نيوكاسل لتعزيز صفوفه قبل انطلاق الموسم الجديد، حيث يعول النادي على الحارس التشيكي ليكون إضافة قوية للمنافسة على مركز الحراسة والمساهمة في تحقيق أهداف الفريق محليًا وقاريًا.

المصدر / فلسطين أون لاين